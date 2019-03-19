Где находится фонтан, который помогает разбогатеть
По крайней мере, так гласит местная легенда.
По крайней мере, так гласит местная легенда.
С приходом тепла начинается и сезон отпусков. Это, конечно, сулит растраты, но только не тем, кто решит поехать в Сингапур. Именно там в районе Сантек Сити находится всемирно известный фонтан Богатства, который, по легенде, поможет разбогатеть любому желающему.
Чтобы «притянуть» деньги и благополучие, нужно совершить небольшой ритуал — погрузить руки в воду и трижды обойти вокруг центральной части фонтана, думая о своем заветном желании.
Фонтан Богатства был построен в 1995 году на территории торгового комплекса Сантек Сити, который в свою очередь спроектирован по всем правилам
Размеры фонтана впечатляют: площадь его основания равна 1683 квадратным метрам, возвышается конструкция на 14 метров (это высота пятиэтажного дома) и весит около 85 тонн. Именно благодаря своим размерам фонтан Богатства в 1998 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан на планете.
Екатерина Гура