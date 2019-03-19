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12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Где находится фонтан, который помогает разбогатеть

По крайней мере, так гласит местная легенда.

С приходом тепла начинается и сезон отпусков. Это, конечно, сулит растраты, но только не тем, кто решит поехать в Сингапур. Именно там в районе Сантек Сити находится всемирно известный фонтан Богатства, который, по легенде, поможет разбогатеть любому желающему.

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Чтобы «притянуть» деньги и благополучие, нужно совершить небольшой ритуал — погрузить руки в воду и трижды обойти вокруг центральной части фонтана, думая о своем заветном желании.

Тысячи людей по всему миру утверждают, что это сработало.
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Фонтан Богатства был построен в 1995 году на территории торгового комплекса Сантек Сити, который в свою очередь спроектирован по всем правилам фен-шуй. Пять зданий торгового центра расположены в виде пяти пальцев ладони левой руки с загнутыми пальцами, а в центре «ладони» находится фонтан.

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Размеры фонтана впечатляют: площадь его основания равна 1683 квадратным метрам, возвышается конструкция на 14 метров (это высота пятиэтажного дома) и весит около 85 тонн. Именно благодаря своим размерам фонтан Богатства в 1998 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан на планете.

Екатерина Гура

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