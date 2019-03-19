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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит уникальный «живой» дом в Турине (фото)

Ощущение леса посреди шумного города.

Тема экологии в последние годы стоит очень остро. Пока художники создают шедевры искусства из пластиковых отходов, архитекторы строят «зеленые» экологичные дома, которые должны не только украшать внешний облик больших городов, но и очищать загрязненный воздух.

Именно таким проектом является удивительный «живой» дом в Турине, построенный в 2012 году по проекту итальянского архитектора Лучиано Пиа.

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Это пятиэтажное здание на 63 квартиры имеет неправильную геометрическую форму и стоит на металлических конструкциях, похожих на корни. Все фасадные и боковые конструкции выполнены в форме стволов деревьев и веток. Дом выполнен из металла, камня и дерева.

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Но главная его особенность — это обильная зелень. Всего в здании посажено около 150 деревьев, кустарников, цветов и плетущихся растений. Высота некоторых из них достигает 8 метров. Они растут вокруг дома, во внутренних двориках, на балконах, террасах, крыше и даже в квартирах.

Растения подобраны таким образом, что круглый год они остаются зелеными.

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Екатерина Гура

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