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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.

На записи видно, как после падения небесного тела над поверхностью воды остается дымный след. На приближенных кадрах показан сам момент взрыва.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент был зафиксирован американскими военными спутниками на высоте в 25,6 километра над поверхностью Земли. Мощность взрыва была в десять раз сильнее, чем у атомной бомбы, сброшенной американскими ВВС на Хиросиму в 1945 году.

По данным сотрудника НАСА Линдли Джонсона, небесное тело взорвалось неподалеку от линии маршрута, которым пользуются гражданские самолеты.

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