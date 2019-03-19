Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

На записи видно, как после падения небесного тела над поверхностью воды остается дымный след. На приближенных кадрах показан сам момент взрыва.

Инцидент был зафиксирован американскими военными спутниками на высоте в 25,6 километра над поверхностью Земли. Мощность взрыва была в десять раз сильнее, чем у атомной бомбы, сброшенной американскими ВВС на Хиросиму в 1945 году.