Познер назвал отличие русских от европейцев

Источник: РИА "Новости"

В качестве примера Познер привел ситуацию с престижной школой рядом с его домом. После занятий за учениками младших классов приезжают родители на машинах, и останавливаются в местах, где это запрещено. Чтобы не платить штраф, они закрывают номерные знаки бумажками.

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«Причем, вы знаете, теперь ведь в Москве, в центре города, штраф пять тысяч рублей за неправильную стоянку, но для людей, владеющих такими машинами, пять тысяч рублей, это что для многих россиян примерно пять рублей», — обращает внимание тележурналист.

Аналогичную ситуацию Познер наблюдал у комплекса, в котором он играет в теннис. «Почему они стоят? Ну, потому что их хозяева считают себя чрезвычайно важными и поэтому для них закон этот не существует. Для нас с вами существует, а для них — нет», — приходит к выводу ведущий.

Он считает, что отношение, при котором человек, становясь «важным господином», начинает презирать общепринятые правила, и отличает россиян от жителей Запада. «Это очень характерно для нас и совсем не характерно для них», — заключает Познер.

По его мнению, именно такие «важные люди» указывают всем остальным соблюдать закон, в то время как для них его не существует.