Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
Врач назвал замену кофе
Климова, Кожевникова, Безруков: все звезды на премьере фильма
В Петербурге в коммуналке нашли уникальную вековую роспись
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Что заявил Пригожин сразу после смерти Началовой
Дочь Алсу прошла в шоу «Голос. Дети» и попала к Лободе
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира?
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
7 звезд, которые против феминизма и бодипозитива
10 самых красивых головных уборов с Aliexpress
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
24В России проводили Масленицу
14:55 (мск), источник: РИА Новости

В России стартовал эксперимент по имитации полета на Луну

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Стартовал второй этап эксперимента SIRIUS по имитации полета к Луне — шестерых добровольцев из России и США заперли в наземном экспериментальном комплексе в Москве, передает корреспондент РИА Новости из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Источник: РИА "Новости"

«Разрешаю экипажу международного эксперимента приступить к выполнению эксперимента», — сказал директор института Олег Орлов. «Мы скоро вернемся», — ответил ему и провожающим командир экипажа Евгений Тарелкин.

Этап SIRIUS-19 продлится 120 дней. Первый прошел в 2017 году и длился 17 суток. Третий — восьмимесячный — запланирован на 2020 год, а затем предполагается еще один этап — длиной в год. По словам организаторов, годовых экспериментов может быть несколько, не исключен и этап длиной больше года.

Экипаж

Командиром экипажа нынешнего этапа стал российский космонавт Евгений Тарелкин, бортинженером — Дарья Жидова, а врачом — Стефания Федяй. Анастасия Степанова и американцы Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров назначены испытателями-исследователями.

Новость
США планируют высадить людей на Луну к 2028 году

Тарелкин — 115-й российский космонавт, на его счету один полет в космос длительностью 143 суток, с октября 2012 по март 2013 года. Вскоре после возвращения на Землю он вместе с Олегом Новицким принял участие в эксперименте по отработке ручного управляемого спуска с орбиты на поверхность Марса.

Как рассказывал Тарелкин РИА Новости, он решил участвовать в эксперименте SIRIUS, чтобы поделиться опытом реального космического полета, внести предложения для максимального приближения наземного эксперимента к космическим условиям. «Сам тоже эксперименты буду проводить, но в основном моя задача — внести свои предложения, чтобы это было не просто сидение в “бочке”, а полноценный тренажер полетов к Луне», — заявил космонавт.

Научные задачи

Научная программа SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station — Научное исследование в уникальном наземном комплексе) насчитывает 450 страниц и 70 экспериментов.

Новость
На новой окололунной станции будет всего один модуль от Роскосмоса

Проект воспроизводит основные этапы реального космического полета на Луну: перелет до спутника, поиск места прилунения, само прилунение для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю. Специально для этого в ИМБП построили экспериментальный комплекс (цилиндрические модули, называемые «бочками») с имитацией лунной поверхности.

Выходить на поверхность «Луны» Тарелкин будет вместе с Повилаитисом. «Пока планируется один выход, а там по ходу, может быть, будет и больше», — рассказал космонавт. По его словам, во время выхода они возьмут пробы грунта, будут дистанционно управлять роверами.

По словам Тарелкина, участников эксперимента полностью изолируют от внешнего мира, вплоть до того что у них заберут сотовые телефоны. «Это одно из условий психологического характера, что никакого общения, полная изоляция. Единственное — по электронной почте раз-два в неделю можно будет общаться с семьей», — рассказал он.

 'Охоту на нас не закрывают'. Репортаж с самой смертоносной русской подлодки
Друг познается в беде: МВФ заблокировал финансовую помощь Украине
Ипотечные каникулы хотят распространить на действующие кредиты
ЦБ назвал лидирующие по выводу денег в тень секторы экономики
Познер рассказал, чем русские отличаются от европейцев
«Аэрофлот» вводит новый класс дешевых билетов
«Уральский Халк» перешел в UFC
Опубликовано видео взрыва метеорита у берегов Камчатки
В Латвии женщина напала на водителя из-за русского языка
Спорт
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира? Как выступят в Сайтаме Загитова и Медведева?
Hi-Tech
Гибкий iPhone показали в концептуальном видео Но ждать его придется до 2020 года.
Авто
В России появился новый полноприводный седан из Японии Марка Subaru опубликовала российские прайс-листы на новое поколение седана Legacy
Кино
Памяти Марлена Хуциева: 7 знаковых фильмов режиссера От «Весны на Заречной улице» до «Июльского дождя» — вспоминаем выдающиеся картины одного из главных творцов советского кинематографа, кинопоэта поздней оттепели, запечатлевшего портреты целого поколения
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
СМИ: Лера Кудрявцева беременна третьим ребенком Ведущую заподозрили в интересном положении 
Леди
Кристина Асмус показала провокационный снимок из ванной Поклонники остались недовольны чересчур откровенным фото актрисы.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь