В России стартовал эксперимент по имитации полета на Луну

Источник: РИА "Новости"

«Разрешаю экипажу международного эксперимента приступить к выполнению эксперимента», — сказал директор института Олег Орлов. «Мы скоро вернемся», — ответил ему и провожающим командир экипажа Евгений Тарелкин.

Этап SIRIUS-19 продлится 120 дней. Первый прошел в 2017 году и длился 17 суток. Третий — восьмимесячный — запланирован на 2020 год, а затем предполагается еще один этап — длиной в год. По словам организаторов, годовых экспериментов может быть несколько, не исключен и этап длиной больше года.

Экипаж

Командиром экипажа нынешнего этапа стал российский космонавт Евгений Тарелкин, бортинженером — Дарья Жидова, а врачом — Стефания Федяй. Анастасия Степанова и американцы Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров назначены испытателями-исследователями.

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Тарелкин — 115-й российский космонавт, на его счету один полет в космос длительностью 143 суток, с октября 2012 по март 2013 года. Вскоре после возвращения на Землю он вместе с Олегом Новицким принял участие в эксперименте по отработке ручного управляемого спуска с орбиты на поверхность Марса.

Как рассказывал Тарелкин РИА Новости, он решил участвовать в эксперименте SIRIUS, чтобы поделиться опытом реального космического полета, внести предложения для максимального приближения наземного эксперимента к космическим условиям. «Сам тоже эксперименты буду проводить, но в основном моя задача — внести свои предложения, чтобы это было не просто сидение в “бочке”, а полноценный тренажер полетов к Луне», — заявил космонавт.

Научные задачи

Научная программа SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station — Научное исследование в уникальном наземном комплексе) насчитывает 450 страниц и 70 экспериментов.

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Проект воспроизводит основные этапы реального космического полета на Луну: перелет до спутника, поиск места прилунения, само прилунение для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю. Специально для этого в ИМБП построили экспериментальный комплекс (цилиндрические модули, называемые «бочками») с имитацией лунной поверхности.

Выходить на поверхность «Луны» Тарелкин будет вместе с Повилаитисом. «Пока планируется один выход, а там по ходу, может быть, будет и больше», — рассказал космонавт. По его словам, во время выхода они возьмут пробы грунта, будут дистанционно управлять роверами.