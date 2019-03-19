Пигассо: как свинья научилась рисовать и сколько стоят ее картины

Пигассо: как свинья научилась рисовать и сколько стоят ее картины

Свинья из ЮАР покоряет мир живописи. Поросенок по имени Пигассо рисует с детства, сейчас работы свиньи продаются по всему миру — за них выкладывают суммы до 4 тысяч долларов.