Пигассо: как свинья научилась рисовать и сколько стоят ее картины
Свинья из ЮАР покоряет мир живописи. Поросенок по имени Пигассо рисует с детства, сейчас работы свиньи продаются по всему миру — за них выкладывают суммы до 4 тысяч долларов.
Свинья из ЮАР покоряет мир живописи. Поросенок по имени Пигассо рисует с детства, сейчас работы свиньи продаются по всему миру — за них выкладывают суммы до 4 тысяч долларов.
Выставки Пигассо прошли в Кейптауне, Париже, Лондоне и Берлине.
Собранные деньги хозяева приюта, где живет свинья, отдают на помощь животным.