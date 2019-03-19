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15:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пигассо: как свинья научилась рисовать и сколько стоят ее картины

Свинья из ЮАР покоряет мир живописи. Поросенок по имени Пигассо рисует с детства, сейчас работы свиньи продаются по всему миру — за них выкладывают суммы до 4 тысяч долларов.

Выставки Пигассо прошли в Кейптауне, Париже, Лондоне и Берлине.

Собранные деньги хозяева приюта, где живет свинья, отдают на помощь животным.

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