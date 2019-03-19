Художник создает геометрические световые проекции, похожие на сигналы из космоса
Удивительные оптические иллюзии.
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Удивительные оптические иллюзии.
Художник Джоани Лемерсьер уже несколько лет занимается световыми и аудиовизуальными шоу. Его инсталляции можно встретить по всему миру.
Одна из последних работ Лемерсьера — инсталляция «Созвездия». Она состоит из постоянно изменяющихся геометрических форм и светящихся ярких шаров.
Трехмерное световое произведение проецируется на воду — кажется, будто там отражается звездное ночное небо. От натуральности зрелища просто захватывает дух.
Екатерина Гура