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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает геометрические световые проекции, похожие на сигналы из космоса

Удивительные оптические иллюзии.

Художник Джоани Лемерсьер уже несколько лет занимается световыми и аудиовизуальными шоу. Его инсталляции можно встретить по всему миру.

Одна из последних работ Лемерсьера — инсталляция «Созвездия». Она состоит из постоянно изменяющихся геометрических форм и светящихся ярких шаров.

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Трехмерное световое произведение проецируется на воду — кажется, будто там отражается звездное ночное небо. От натуральности зрелища просто захватывает дух.

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Екатерина Гура

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