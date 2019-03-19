Поклонники «Игры престолов» ищут железные троны по всему миру

14 апреля 2019 года состоится долгожданная премьера последнего восьмого сезона сериала «Игра престолов». В преддверии этого события телеканал HBO придумал для поклонников саги увлекательный квест под названием #ForTheThrone («За трон»). Об этом сообщается на официальной странице HBO в Twitter.

В рамках промо-кампании фанатам предлагается на выбор три испытания. Первое — отыскать железный трон.

Точнее, шесть железных тронов, спрятанных в секретных местах по всему миру.

HBO уже опубликовал 360-градусное видео с локацией трона на YouTube, а также запустил обратный отсчет времени. На то, чтобы отыскать первый трон поклонникам дают всего 14 дней. По истечению времени или при обнаружении трона раньше будет выложено видео с новой локацией.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iUZJiv5PiUM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, фанатам «Игры престолов» предлагается «пролить кровь» (стать донором) и поучаствовать в творческом конкурсе, где можно переосмыслить реквизит из сериала.

Екатерина Гура