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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поклонники «Игры престолов» ищут железные троны по всему миру

Интрига от телеканала HBO.

14 апреля 2019 года состоится долгожданная премьера последнего восьмого сезона сериала «Игра престолов». В преддверии этого события телеканал HBO придумал для поклонников саги увлекательный квест под названием #ForTheThrone («За трон»). Об этом сообщается на официальной странице HBO в Twitter.

6 тронов, 6 локаций. Кто будет первым, кто найдет их?

В рамках промо-кампании фанатам предлагается на выбор три испытания. Первое — отыскать железный трон.

Точнее, шесть железных тронов, спрятанных в секретных местах по всему миру.

HBO уже опубликовал 360-градусное видео с локацией трона на YouTube, а также запустил обратный отсчет времени. На то, чтобы отыскать первый трон поклонникам дают всего 14 дней. По истечению времени или при обнаружении трона раньше будет выложено видео с новой локацией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, фанатам «Игры престолов» предлагается «пролить кровь» (стать донором) и поучаствовать в творческом конкурсе, где можно переосмыслить реквизит из сериала.

Екатерина Гура

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