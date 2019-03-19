Как выращивают лес в Небраске (видео)

Местные специалисты ежегодно выращивают около 2 миллионов деревьев, которые затем высаживают в Небраске и в соседних штатах Колорадо, Вайоминге, а также в Северной и Южной Дакоте.

Процесс выращивания деревьев увлекательный и непростой. Семена сначала высушивают, потом замораживают и высаживают в землю. Затем ждут несколько месяцев, пока они подрастут, и снова замораживают, чтобы весной пересадить саженцы в лесу. В среднем на процесс выращивания саженцев уходит больше года.