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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выращивают лес в Небраске (видео)

Длительный и непростой процесс.

В американском штате Небраска находится самый большой в мире высаженный вручную лес. Над его созданием трудились специалисты старейшего в стране питомника Бесси.

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Местные специалисты ежегодно выращивают около 2 миллионов деревьев, которые затем высаживают в Небраске и в соседних штатах Колорадо, Вайоминге, а также в Северной и Южной Дакоте.

Процесс выращивания деревьев увлекательный и непростой. Семена сначала высушивают, потом замораживают и высаживают в землю. Затем ждут несколько месяцев, пока они подрастут, и снова замораживают, чтобы весной пересадить саженцы в лесу. В среднем на процесс выращивания саженцев уходит больше года.

Екатерина Гура

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