Путин заявил, что России нужны талантливые и мотивированные на интересную работу люди

Источник: AP 2019

«Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс — 227 тыс., 300 финалистов, все финалисты получат по 1 млн рублей», — сказал глава государства на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». Путин напомнил, что «победители — 104 человека — получат, кроме денежного вознаграждения, еще и наставников — людей очень опытных, с большим опытом работы, доказавших свою состоятельность результатами своего труда, результатами своей жизни». «Поэтому вам будет интересно», — обратился президент к победителям конкурса.

Он надеется, что новые перспективы будут «не только интересны, но и полезны для различного рода деятельности — это и социальная сфера, и бизнес, и государственная, муниципальная служба».

Практика предыдущих мероприятий подобного рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности, и для тех, кто принимает участие в этих мероприятиях. Владимир Путин президент России

По его оценке, конкурс «Лидеры России» становится все более престижным и интересным. При этом власти проводят «и другие мероприятия, связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей, людей молодых, перспективных», добавил президент.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину.