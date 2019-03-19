В «Свинке Пеппе» обнаружили сексизм

Лондонская бригада пожарных оказалась недовольна тем, что в одном из эпизодов создатели анимационной ленты использовали в отношении мамы-свинки слово fireman («пожарный»). Они сочли это «устаревшей и стереотипной гендерной формулировкой».

Сейчас в Лондоне проводится кампания «Противопожарный сексизм», направленная на устранение гендерного дисбаланса в этой профессии. Только 354 из пяти тысяч пожарных в городе — женщины. «Мы должны бросить вызов устаревшему языку, который, как показывает наше исследование, мешает молодым девушкам и женщинам рассматривать пожаротушение как полезную и профессиональную карьеру», — заявил один из представителей бригады в беседе с журналистами.

В Twitter многие пользователи не согласились с обвинениями, выдвинутыми против «Свинки Пеппы», и напомнили, что в шоу много сильных женских персонажей.

«Вообще-то все пожарные в “Свинке Пеппе” — женщины. Так в чем же более сильный посыл, в названии или в изображении? Очень политкорректно с вашей стороны, но почему вы не упомянули это для баланса? Может ваши шаткие шаблоны являются еще большим барьером на пути к гендерному равенству?».

Вы никогда не смотрели шоу должным образом. Госпожа Кролик делает в нем почти все. Она владелица магазина, пилот вертолета, спасательница — перечислите это! Дайте ей отдохнуть, дайте кому-то другому заняться вопросами пожаров. Комментарии пользователей соцсетей

Весной 2018 года в Китае из популярного приложения Douyin пропали все ролики «Свинки Пеппы», а также записи под соответствующими хештегами. Причиной, предположительно, стали жалобы со стороны родителей на то, что шоу формирует у детей неправильные представления о дружбе и обществе.