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18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети нашли «вечный двигатель» в обычной пластиковой бутылке

Выглядит это как чистая магия.

Пользователь Reddit с ником nerdpoon опубликовал на ресурсе гипнотическое видео, на котором пластиковая бутылка безостановочно крутится в водовороте воды, искусственно созданном водосточной трубой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот нехитрый трюк вызвал бурный восторг пользователей Сети, которые приняли увиденное за настоящую магию.

Позже nerdpoon сообщил, что наблюдает за этой бутылкой уже несколько дней, и она так ни разу и не остановилась.

В доказательство он опубликовал новые ролики, сделанные в том числе и в ночное время.

Пользователи в комментариях отметили, что видео с бутылкой оказалось настолько «захватывающим» и расслабляющим, что они пересматривали его по много раз.

Екатерина Гура

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