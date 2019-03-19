Пользователи Сети нашли «вечный двигатель» в обычной пластиковой бутылке
Выглядит это как чистая магия.
Выглядит это как чистая магия.
Пользователь Reddit с ником nerdpoon опубликовал на ресурсе гипнотическое видео, на котором пластиковая бутылка безостановочно крутится в водовороте воды, искусственно созданном водосточной трубой.
Этот нехитрый трюк вызвал бурный восторг пользователей Сети, которые приняли увиденное за настоящую магию.
В доказательство он опубликовал новые ролики, сделанные в том числе и в ночное время.
Пользователи в комментариях отметили, что видео с бутылкой оказалось настолько «захватывающим» и расслабляющим, что они пересматривали его по много раз.
Екатерина Гура