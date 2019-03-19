Пользователи Сети нашли «вечный двигатель» в обычной пластиковой бутылке

Пользователь Reddit с ником nerdpoon опубликовал на ресурсе гипнотическое видео, на котором пластиковая бутылка безостановочно крутится в водовороте воды, искусственно созданном водосточной трубой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Mjmy1cI68Wc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот нехитрый трюк вызвал бурный восторг пользователей Сети, которые приняли увиденное за настоящую магию.

Позже nerdpoon сообщил, что наблюдает за этой бутылкой уже несколько дней, и она так ни разу и не остановилась.

В доказательство он опубликовал новые ролики, сделанные в том числе и в ночное время.

Пользователи в комментариях отметили, что видео с бутылкой оказалось настолько «захватывающим» и расслабляющим, что они пересматривали его по много раз.

Екатерина Гура