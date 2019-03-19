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18:50 (мск), источник: ТАСС

В Эр-Рияде построят крупнейший в мире городской парк

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дал старт строительству в Эр-Рияде крупнейшего в мире городского парка. Парк имени действующего монарха станет одним из четырех мегапроектов стоимостью $23 млрд, направленных на озеленение столичного региона королевства и улучшение качества жизни.

Источник: AP 2019

По данным Саудовского агентства печати, опубликовавшего детали проекта, зона отдыха разместится на бывшей авиабазе имени короля Сальмана на площади 13,4 тыс. кв. км. Будет посажено свыше 7 млн деревьев, что увеличит размер «зеленой зоны» столицы в 16 раз. На территории парка власти возведут несколько художественных центров, музеев, жилых и гостиничных комплексов.

На территории парка появится «Королевский центр искусств» площадью 400 тыс. кв. метров. Он будет включать в себя театр на 2,5 тыс. зрителей, сцену под открытым небом на 8 тыс. человек, академию изобразительного и драматического искусств, музыки. Отдельное внимание уделено развитию детских талантов.

В перспективе строительство музеев авиации, космонавтики, науки, архитектуры и современных технологий.

Помимо культурной составляющей в парке создадут инфраструктуру для любителей спортивного досуга: пешеходные и велосипедные дорожки, тренажеры, центры верховой езды, аквапарк.

Согласно расчетам властей, благодаря реализации программы работой будут обеспечены свыше 70 тыс. подданных.

В минувшем году Саудовская Аравия совершила прорыв в области индустрии развлечений. Спустя десятилетия запрета в стране открылись первые общественные кинотеатры, стали доступны театр, концерты и другие виды публичного культурного досуга. Только в этом году в Саудовской Аравии выступили итальянский тенор Андреа Бочелли и мультиинструменталист Янни.

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