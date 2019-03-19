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19:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Собчак пожаловалась на долги по зарплате

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ее бывший работодатель задолжал ей зарплату за работу в глянцевом журнале L’Officiel, где она была главным редактором. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Источник: AP 2019

Собчак высказалась в связи с новостью о перезапуске L’Officiel. «Очень бы хотелось погашения долгов по зарплате в связи с этим перезапуском», — отметила бывший главред издания.

Журналистка занимала пост главреда L’Officiel до конца 2018 года. Она возглавила редакцию в 2014 году после того, как права на издание журнала приобрел бизнесмен Александр Федотов. Он также частично спонсировал ее участие в президентской кампании 2018 года.

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О перезапуске печатной и онлайн-версии российского L’Officiel стало известно 19 марта. Сайт обновят в апреле, печатный журнал станет ежеквартальным, его первый номер выйдет в конце августа. Шеф-редактором объединенной редакции назначен Эдуард Дорожкин.

О том, что издательство Федотова ACMG (помимо L’Officiel, объединяет журналы Numero, GEO, Golf Digest, SNC и другие СМИ) задерживает зарплаты, принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказали еще несколько его сотрудников. Генеральный директор L’Officiel в России Ольга Бурма объясняет это отсутствием средств, говорят работники на анонимных условиях. «Сначала обещали выплаты, потом намекнули на то, что денег не будет, а после перестали отвечать на письма и звонки», — сказал один из близких к L’Officiel собеседников.

В настоящее время у Федотова отсутствует лицензия на выпуск журнала, а также регистрация СМИ, поэтому неясно, как именно будет происходить перезапуск, отмечает газета. В 2018 году сделка по передаче прав на выпуск L’Officiel в России от Владимира Помукчинского Федотову была аннулирована судом. Помукчинский доказал, что Федотов завладел правами на журнал обманом: не выплатил обещанные 1,5 миллиона евро и оформил издание на номинального владельца.

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