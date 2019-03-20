«Нуреев» стал «Балетом года» по версии премии BraVo

Источник: РИА "Новости"

Балет Большого театра России «Нуреев» на музыку Ильи Демуцкого режиссера Кирилла Серебренникова признан «Балетом года» по версии II международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классического искусства. Награду на Исторической сцене вручила во вторник лауреат «Оскара» Хелен Миррен, передает корреспондент ТАСС.

Когда я была совсем юной девочкой, я хотела стать балериной. Я читала много книг о балерине Павловой и хотела быть как она, особенно когда узнала, что восторженные зрители распрягли ее лошадей и сами впряглись в карету. Хелен Миррен

«Я открыла себе другой путь на сцену, но моя глубочайшая любовь к балету осталась со мной навсегда <…> Сегодня я так взволнована, будто возвращаюсь в два своих потерянных дома: Россию, родину моих предков, и балет, мою любовь с юности», — поделилась Миррен.

Награду принял исполнитель заглавной партии в постановке Владислав Лантратов. «Я взял с собой программку с премьеры. Я хочу назвать те имена, без которых это событие не состоялось бы: Илья Демуцкий, Юрий Посохов и Кирилл Серебренников», — сказал он в ответном слове, поблагодарив также генерального директора ГАБТ Владимира Урина и попечителей театра.