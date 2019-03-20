Эксперты рассказали о влиянии сезонных переводов времени на здоровье россиян

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Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых, опрошенных ТАСС. В то же время другая группа экспертов оценивает инициативу о возврате к переводу времени положительно, так как это позволит увеличить световой день, что благоприятно скажется на здоровье людей.

Законопроект о возврате сезонных переводов времени в России внес в понедельник, 18 марта, в Госдуму депутат Андрей Барышев (фракция «Единая Россия», избран от Челябинской области).

Депутат предлагает вернуть в России сезонные переводы времени на один час вперед в марте и один час назад в октябре.

По мнению инициатора законопроекта, это позволит эффективно использовать светлое время суток, повысить работоспособность и производительность труда граждан, сократить расходы населения на оплату электроэнергии, так как в период действия летнего времени свет в домах будет включаться на час позже, изменения в целом благоприятно скажутся на здоровье россиян.

Риски для здоровья

Единого мнения по поводу влияния сезонного перевода времени на здоровье людей среди ученых нет. Заведующий психиатрическим отделением Клиники Института мозга человека РАН Александр Чомский убежден, что перевод времени воздействует на здоровье людей негативно.

«По результатам многочисленных исследований, в которых изучалась реакция организма на перевод стрелок часов, можно однозначно указать на негативное воздействие смены привычного режима на здоровье человека», — отметил он, уточнив, что к группе риска относятся, в первую очередь, лица с неустойчивой психикой и ослабленным здоровьем.

С ним согласен директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Если человек часто меняет временные пояса (что особенно характерно для летчиков), то его естественные биоритмы нарушаются и наступает дисхроноз — синдром, когда человек не может привыкнуть ко времени, в результате днем человек хочет спать, а ночью не может уснуть», — сообщил Гинзбург.

Особенно вредны для здоровья переходы на летнее время, когда сон внезапно уменьшается на час — это может привести к обострению хронических заболеваний, сбою гормональных процессов, а также ожирению. Михаил Гинзбург директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии

Об опасности смены режима в связи с переводом стрелок предупреждает кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии Уральского федерального университета Ольга Дорогина. «Для организма лучше, если ты ложишься в одно время и встаешь в одно время, смены даже на час бывают очень тяжелы», — считает Дорогина.

Первый вице-спикер парламента Псковской области, бывший главный врач псковской областной больницы Виктор Антонов призывает ничего не менять, так как именно частые перемены наиболее негативно влияют на здоровье граждан. «Хватит уже переводить, потому что час этот абсолютно ничего не решает, люди разные — “совы”, “жаворонки”. Огромная страна, для всех идеально не сделаешь, не нужно ничего менять», — сказал ТАСС Антонов.

Будет больше света

Мнения коллег разделяют далеко не все ученые и врачи. Так, старший научный сотрудник «Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора Геннадий Сорокин называет мифом негативное влияние перевода стрелок часов на здоровье людей.

Инициативу о возврате сезонного перевода времени поддерживает завкафедрой метеорологии и климатологии Томского государственного университета (ТГУ) Валентина Горбатенко.

По ее мнению, принятие закона о возвращении сезонных переходов времени продлит световой день в Сибири, что положительно скажется на психологическом и эмоциональном состоянии людей.

«Если вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре, то это скажется хорошо на здоровье людей. Хотя считается, что 15 минут пребывания на солнце достаточно для получения витамина D, у нас, сибиряков, есть еще эмоциональный голод по краскам, по теплу, по лету. И когда летом есть возможность быть дольше на улице в светлое время, то каждый этот час дает больше к эмоциональному положительному состоянию и здоровью, а наше здоровье напрямую связано с нашим настроением», — сказала собеседница агентства.

По словам доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией экспериментальной биологии Южного научного центра (ЮНЦ) РАН Евгения Вербицкого, время адаптации зависит от возраста, самочувствия, наличия патологий в организме и может длиться от нескольких суток до двух-трех недель, при этом обострение хронических заболеваний и депрессии в процессе адаптации к новому времени происходят довольно редко.

Польза перевода стрелок

Врач-сомнолог краевого Центра нарушений дыхания во сне Ставропольской краевой клинической больницы Александр Фаянц считает перевод стрелок безопасным для здоровья человека.

По его мнению, сейчас световой день уменьшен примерно на два часа, при этом из-за недостатка света возникают сезонные депрессии, синдром хронической усталости, апатии, тревожные состояния.

«Перевод времени на один час практически безопасен. Чтобы адаптироваться организму, нужны всего лишь сутки, только при редких ситуациях этот переход по времени занимает у человека неделю для восстановления суточного ритма. При этом перевод времени, за счет чего удлиняется световой день, — полезен для здоровья», — считает Фаянц.

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Врач советует самостоятельно подготовить организм к предстоящему переходу на сезонное время. «Есть хорошая методика — с апреля каждое воскресенье переводите свои часы примерно минут на 20, и тогда сам переход будет для вас совершенно незаметен», — советует он.

Фаянц также рекомендует в период перевода времени совершать 40-минутные прогулки за несколько часов до сна, отказаться от использования гаджетов перед сном, пить вечером травяной чай и стакан молока с ложкой меда, так как это хорошо влияет на качество сна.

Спорный экономический эффект

Неоднозначные мнения высказывают опрошенные ТАСС эксперты по поводу экономического эффекта от перевода стрелок. Автор законопроекта Барышев ссылается на исследования, согласно которым в России в результате сезонного перевода стрелок часов ежегодно экономится не менее 2,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Отчасти разделяет его позицию заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Михаил Сычев. «Экономия в вопросах электроснабжения, думаю, есть. Перевод часов позволяет более рационально использовать светлое время», — сказал ТАСС Сычев.

[При этом] вряд ли перевод часов в ту или другую сторону сказывается на водоснабжении, поскольку человек пользуется водой или канализацией вне зависимости от времени суток. [В любом случае] бизнес будет подстраиваться под те условия, в которых он существует. Михаил Сычев заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»

На работе значительного числа предприятий перевод времени никак не скажется, так как они работают в несколько смен, отметил генеральный директор ЗАО «Щиглицкий рыбзавод» Сергей Мамонтов. «Мы работаем круглосуточно, разницы для производства нет никакой — солнечно, пасмурно, ночь, день. Расход воды, электричества не зависит от того, на час позже или раньше [перевели стрелки], экономии электричества точно не будет, свет горит всегда и станки работают всегда. Для нас это только вносит нервотрепку, нужно будет адаптироваться к переводу времени на час», — сказал он ТАСС.

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В случае принятия законопроекта необходимо будет предусмотреть затраты на перенастройку часов. Как рассказал ТАСС Евгений Мохов, ведущий специалист компании «Хронотрон» (Петербург), которая в 2014 году выиграла тендер на перевод на сезонное время всех часов в Петербурге, перевод времени происходит автоматически, но механизмы, управляющие часами все равно необходимо перенастраивать.

«Всего в Петербурге 249 городских часов. Сама процедура перенастройки занимает одну минуту, но к городским часам не так просто получить доступ, на это может понадобиться несколько дней <…> Я оценивал: перенастройка одних часов в Петербурге стоит около 3 тыс. рублей», — сказал Мохов.