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02:01 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: более трети россиян считают возможным равноправие мужчин и женщин

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/ — При этом свыше 60% опрошенных поддерживают стремление к полному гендерному равноправию.

Источник: РИА "Новости"

Более трети (38%) россиян считают, что равенство прав мужчин и женщин возможно, 42% респондентов полагают, что гендерное равенство прав достижимо только в отдельных сферах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился 10 марта 2019 года среди 1600 респондентов (716 мужчин и 884 женщин) старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, 45% мужчин и 33% женщин (38% от общего числа опрошенных) считают возможным полное гендерное равенство прав во всех сферах, 37% и 46% соответственно (42% от общего числа) верят в равенство прав в определенных сферах.
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«Кроме того, 62% россиян считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин», — отмечает ВЦИОМ. Порядка 11% мужчин и 15% женщин (всего 13% опрошенных) ответили, что равенство прав в целом невозможно.

В возможность полного равенства обязанностей мужчин и женщин во всех сферах верит 32% россиян — 37% мужчин и 27% женщин. Больше половины опрошенных (53%) считает, что гендерное равенство обязанностей может быть только в отдельных сферах. Так думает 48% мужчин и 57% женщин. 9% респондентов (9% мужчин и 10% женщин) сообщили, что равенство обязанностей в целом невозможно.

Источник: РИА "Новости"

«Феминистическое движение, направленное на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав женщин и мужчин, поддерживают 31% россиян. Среди молодежи (18−24 года) эта доля достигает 44%», — отмечает ВЦИОМ. Среди мужчин феминизм поддерживает 30%, среди женщин — 33% респондентов. При этом 55% опрошенных — 55% мужчин и 56% женщин — не поддерживают феминизм.

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