Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Суд поддержал водителя, показавшего полицейскому «средний палец»
Ученые призывают отказаться от яиц
Отец Началовой назвал причину ее смерти
Названа самая доступная страна для переезда из России
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Что заявил Пригожин сразу после смерти Началовой
51-летняя Николь Кидман снимается в сериале вместе с дочками
Шпица с сыном, Курцын с женой на премьере мультфильма
Муж сломал кости российской модели Екатерине Авиновой - СМИ
Матери Сергея Горобченко отрезали часть лица - СМИ
Реакция Порошенко на заговорившего на украинском Путина
Путин обратился к киевским властям на украинском
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Названы самые дорогие для жизни города мира
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
8Блэкаут в Венесуэле
01:35 (мск), источник: Известия

Американский отель предложил гостям вернуть украденные вещи в обмен на приз

Отель в американском Новом Орлеане The Roosevelt New Orleans предложил в честь своего 125-летия гостям приз в обмен на возвращение украденных вещей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Источник: dailymail.co.uk

Постоялец, который вернет самый интересный и необычный предмет, получит возможность провести ночь в президентском люксе, цена которого за ночь составляет $15 тыс.

Читайте также
Угнать автомобиль за 60 секунд в Молдове: На какие хитрости идут воры

При этом гости могут не опасаться возмездия за украденные тапочки или наборы канцелярских принадлежностей, которые они выкрали из номеров.

В июне 2018 года пятизвездочный отель в Анталье с помощью видеозаписи доказал попытку мошенничества со стороны туриста из Великобритании. 28-летний британец Крейг Макгроги заявил, что его паспорт и £4,5 тыс., которые он, по его словам, оставил в сейфе своего номера в отеле Crowne Plaza в Анталье, украли.

Однако данные видеонаблюдения, предоставленные службой безопасности отеля, доказали, что турист лжет. Макгроги спрятал свой паспорт в декоративном кустарнике около входа в отель.

Источник: dailymail.co.uk
 Милые сердцу вещицы: как хордеры отравляют жизнь близких и соседей
Игра в гляделки: экс-сотрудники Tesla обвиняют Илона Маска в слежке
Трамп допустил вступление еще одной страны в НАТО
Украинские олигархи объединились против Порошенко
Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения
Богатейший человек Англии хочет купить у Абрамовича «Челси»
Банк России рассказал о теневых секторах экономики
Собчак пожаловалась на долги по зарплате
Треть россиян считает возможным равноправие мужчин и женщин
Спорт
«Бельгия — фаворит? Не стал бы так выражаться» Репортаж с тренировки сборной России перед стартом отбора на Евро-2020
Hi-Tech
Гибкий iPhone показали в концептуальном видео Но ждать его придется до 2020 года.
Авто
Суд поддержал водителя, показавшего полицейскому «средний палец» Известный всем жест, когда средний палец поднимается вверх, а остальные четыре прижимаются к ладони, может быть грубым, но вовсе не наказуемым, посчитал суд
Кино
51-летняя Николь Кидман снимается в сериале вместе с дочками Восьмилетняя Фэйт Маргарет и десятилетняя Сандэй Роуз появились вместе с мамой на съемочной площадке теледрамы «Отмена»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
СМИ: Лера Кудрявцева беременна третьим ребенком Ведущую заподозрили в интересном положении 
Леди
Кристина Асмус показала провокационный снимок из ванной Поклонники остались недовольны чересчур откровенным фото актрисы.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь