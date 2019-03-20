Американский отель предложил гостям вернуть украденные вещи в обмен на приз

Источник: dailymail.co.uk

Постоялец, который вернет самый интересный и необычный предмет, получит возможность провести ночь в президентском люксе, цена которого за ночь составляет $15 тыс.

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При этом гости могут не опасаться возмездия за украденные тапочки или наборы канцелярских принадлежностей, которые они выкрали из номеров.

В июне 2018 года пятизвездочный отель в Анталье с помощью видеозаписи доказал попытку мошенничества со стороны туриста из Великобритании. 28-летний британец Крейг Макгроги заявил, что его паспорт и £4,5 тыс., которые он, по его словам, оставил в сейфе своего номера в отеле Crowne Plaza в Анталье, украли.

Однако данные видеонаблюдения, предоставленные службой безопасности отеля, доказали, что турист лжет. Макгроги спрятал свой паспорт в декоративном кустарнике около входа в отель.