Неуловимые. Пять видов животных, о которых все слышали, но мало кто видел

Источник: Diana Parkhouse

Пять историй о том, как ученые охотятся на неуловимых животных, — в материале РИА Новости.

Карманная акула

Маленькая, не более 40 сантиметров в длину серо-коричневая акула Парина (Mollisquama parini), обитающая в Тихом океане, известна всего по двум особям, да и те попали в руки исследователей совершенно случайно.

Сначала в 1979 году советские ученые нашли взрослую самку этого животного, разбирая улов судна «Ихтиандр». Вторую особь карманной акулы (это ее второе официальное название) в 2015 году случайно обнаружили американские океанологи. В образцах морской фауны, пойманных в ходе научной экспедиции в Мексиканском заливе, оказался 14-сантиметровый новорожденный самец.

Генетический анализ показал, что эта рыба относится к числу так называемых пряморотых акул и входит в род Mollisquama. Ее ближайшие родичи — бразильские светящиеся и американские пряморотые акулы. Судя по едва зажившему пуповинному шраму на выловленной американскими исследователями особи, акула Парина — живородящая, как и все пряморотые акулы.

Об особенностях поведения и рационе этих животных ничего не известно. Кроме того, непонятно, где именно они обитают, слишком велико расстояние между точками их поимки.

Ученые изучают карманную акулу в лаборатории | Источник: Tulane University

В поисках сатаны

В музеях мира насчитывается 14 экземпляров редкого североамериканского пресноводного сома (Satan eurystomus), известного как рыба-сатана. Но ни одной живой особи ученые не видели с 1984 года, а понаблюдать за этим видом в естественной среде обитания до сих пор не удалось никому.

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Дело в том, что рыба-сатана водится в единственном месте на планете — подземных артезианских скважинах под городом Сан-Антонио в штате Техас (США).

Открыта она была еще в 1947 году, но все знания о ней ограничиваются только внешним описанием. Это некрупное животное длиной 13 сантиметров, безглазое (рудиментарные глаза покрыты кожей) и с прозрачной кожей. У него преимущественно хрящевой череп и небольшой плавательный пузырь.

В 2017 году ихтиологи из Техасского университета в Остине начали поиски рыбы-сатаны, но пока усилия не увенчались успехом.

Неуловимые южноафриканские мухи

С официально признанным недавно новым видом мух-жужжалок (Marleyimyia xylocopae) ситуация обратная.

Их изображений много, но ни одной — живой или мертвой — особи ученые так и не подержали в руках. Именно поэтому эти мухи стали первыми в мире насекомыми, чей вид описали только на основании нескольких фотографий с высоким разрешением.

Обычно для признания нового вида вместе с описанием необходимо предоставить голотипы — типовые экземпляры неизвестных ранее животных. Эти голотипы впоследствии хранятся в общественных коллекциях (музеях или университетах) и, как правило, доступны всем желающим для анализа и осмотра.

За несколько десятилетий изучения Marleyimyia xylocopae энтомологам так и не удалось поймать этих насекомых или найти их мертвые тела. Известно, что они обитают на территории Южно-Африканской Республики, ведут преимущественно дневной образ жизни и, вероятно, паразитируют на пчелах, так как Marleyimyia xylocopae всегда замечают рядом с пчелами-плотниками (Xylocopa).

Источник: Steve Marshall

Усатый, полосатый, неуловимый

В 2015 году исследовательница из Университета Восточной Англии Сара Вудфин сумела сфотографировать аннамского полосатого кролика (Nesolagus timminsi) — животное, о существовании которого научный мир узнал только в 1996 году.

Тогда британский зоолог Роб Тимминс обнаружил на рынке в Лаосе три небольшие полосатые шкурки, принадлежавшие неизвестному представителю семейства зайцевых. И хотя три года спустя в Nature появилось первое подробное описание нового вида, изображений животного никому тогда сделать не удалось, а редкие исследователи наблюдали его лишь издалека.

Через 16 лет Сара Вудфин не только сфотографировала аннамского полосатого кролика, она подержала его на руках, взвесила и обмерила. Так, стало известно, что животное немного крупнее, чем предполагалось ранее. У него довольно короткие уши, шкурка серая, а по бокам и вдоль морды идут темно-коричневые и черные полосы. Брюхо белое, хвост рыжий.

Представители Nesolagus timminsi обитают во Вьетнаме и Лаосе — во влажных лесах на склонах Аннамских гор. Об их поведении, привычках и рационе известно мало. Внешне они напоминают других редких животных — полосатых зайцев (Nesolagus netscheri). Однако два этих вида разошлись примерно восемь миллионов лет назад.

Источник: University of East Anglia

Белка-вампир

Первое видео кистеухой белки (Rheithrosciurus macrotis) — млекопитающего с самым пушистым хвостом на планете (он на 30 процентов больше остального туловища) — ученым удалось получить только в 2015 году. Для этого исследователи расставили 35 камер в разных местах индонезийского национального парка Гунунг-Палунг, расположенного на острове Борнео.

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Белка попала в кадр лишь спустя несколько недель после начала наблюдений. Черно-белая запись животного (съемки велись в инфракрасном спектре) длится всего 16 секунд. До этого зоологи не раз пытались снять зверя на видео или сфотографировать, но все изображения получались расплывчатыми.

Кистехуая белка — самый малоизученный представитель семейства беличьих. Она обитает только на острове Борнео. Увидеть ее в естественной среде обитания практически невозможно. Местные жители считают белку вампиром, питающимся кровью лесных оленей.

Исследователи до сих пор не знают, что именно входит в рацион кистеухой белки. Скорее всего, это орехи, фрукты, мелкие птицы и беспозвоночные. Ученые предполагают, что млекопитающее предпочитает орехи канарского дерева, хотя как зверек справляется с их твердой скорлупой, неизвестно.