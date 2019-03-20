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10:08 (мск), источник: РИА Новости

Разбивают телефоны и запирают в машине. Как таксисты требуют платить больше

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Туристу, только что прибывшему в незнакомый город, сложно сориентироваться в тонкостях ценообразования, чем порой пользуются местные таксисты.

Источник: РИА "Новости"

Кто отвечает за водителя из сервиса-агрегатора, как не стать жертвой нерадивого извозчика и не переплатить — в материале РИА Новости.

Внешний вид и цена

«Я обычно караулю пассажиров прямо напротив выхода из аэропорта и внимательно смотрю за тем, как они себя ведут, — признается таксист Сергей из Сочи. — Если человек движется медленно и неуверенно, ищет глазами чего-то, я для него назначу стоимость в полтора-два раза выше обычной».

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По словам Сергея, он не обращает внимания на то, дорого человек одет или нет, — даже экономные туристы сразу по прилете на курорт не против шикануть. «Я так работаю уже больше десяти лет, — добавляет таксист. — Нас, частников, поприжали сервисы, но мы еще боремся».

Завышение стоимости такси для туристов, не знающих реальных цен, — проблема довольно распространенная. Так, в Новой Зеландии приезжий заплатил почти тысячу долларов за такси, а в Бангкоке таксиста арестовала туристическая полиция за почти двукратное завышение стоимости поездки. Российская туристическая полиция, которая пока есть только в столице, по словам представителей пресс-службы МВД Москвы, этими вопросами не занимается.

Как говорят юристы, в Москве эта проблема обострилась во время чемпионата мира по футболу. Некоторые водители выдавали квитанцию об оплате, но уточняли, что валюта в чеке — не рубли, а доллары или евро.

Это чистой воды мошенничество, а если речь идет о десятках тысяч рублей — то хищение путем злоупотребления доверием. За это полагается штраф или административное наказание.
Тимур Баязитов
заместитель председателя коллегии адвокатов

Дешево в рекламе

«Я приехала в Москву из Краснодара и, подключаясь к вайфаю в метро, увидела рекламу от агрегатора такси: “Поездка от 89 рублей”, — делится своей историей туристка Ксения Соколова. — На следующий день я установила это приложение и вызвала машину. Приехавший водитель сообщил, что возьмет заказ только за 200 рублей. Я согласилась, хотя, получается, переплатила больше чем в два раза».

Как отмечает правозащитник Елена Гращенкова, в случае с агрегаторами не вполне корректно говорить о завышении стоимости.

Агрегатор выступает посредником между пассажиром и таксистом, но при этом он занимается ценообразованием. Таксист, принимая заказ, не видит ни расстояния, ни заявленной стоимости, поэтому удивление пассажира часто вполне оправданно.

Кто повезет

Пассажир, конечно, может отказаться от поездки за цену водителя. Другое дело, если он узнает об увеличении ее постфактум, — здесь порой доходит до физического насилия. Бывает, добавляет Елена Гращенкова, таксисты запирают двери, чтобы не выпускать пассажира, отказывающегося платить. Может завязаться и драка, в том числе с порчей имущества.

«Как-то мы с мужем возвращались из отпуска и взяли такси от аэропорта, оплата должна была быть по счетчику, — вспоминает Екатерина Москаленко из Москвы. — Наверное, водитель подумал, что мы не местные, и повез нас каким-то кружным путем. Я ему об этом сказала, он разозлился, пригрозил нас высадить. Мы согласились, но когда доставали чемоданы из багажника, таксист сдал назад, чуть нас не задавив, и только после этого уехал».

Эксперты утверждают, что конфликты пассажиров с таксистами очень редко доходят до суда. Хотя встречаются особо принципиальные пострадавшие, указывает Тимур Баязитов. Но агрегатора к ответственности привлечь практически нереально. Правда, бывают и исключения. По словам юриста Дмитрия Дугина, буквально на днях он получил постановление Роспотребнадзора Москвы, которое пока не вступило в силу, о признании правонарушения (речь об обмане потребителя) за одним из крупных сервисов.

Что может пассажир, пострадавший от такой системы? Написать жалобу в Роспотребнадзор, в ведении которого с 1 января этого года и находятся такси.
Елена Гращенкова

Справедливость возможна?

«Если стоимость поездки увеличилась по объективным причинам, например из-за дорожных работ, компенсацию получить крайне сложно, — говорит Тимур Баязитов. — А вот если таксист выбрал не тот маршрут, что предлагал ему навигатор, и попал в пробку или вообще решил покружить по району, достаточно обратиться к представителю агрегатора, который это проверит и, скорее всего, вернет переплаченные деньги, а может, еще и подарит купон на скидку».

Как добавляет эксперт, если вы пользовались услугами таксопарка, доказательством кружного пути служат данные GPS-трекера на телефоне, а если дело дойдет до суда — записи с камер видеонаблюдения.

«Завышение стоимости таксистами — это пережиток серого рынка, — подчеркивает Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров. — Мой совет всем: использовать современные технологии, чтобы заранее знать стоимость поездки, и речь не только об агрегаторах — у большинства служб по заказу такси есть приложения или они просто высылают сообщение со стоимостью».

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