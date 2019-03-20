Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван мотив внезапного ухода Назарбаева
Как сильный ветер сдувает грузовики с шоссе (видео)
«Я была почти уверена, что меня удочерили». Жизнь ребенка с дислексией – это постоянное ощущение стигмы
Отец Началовой назвал причину ее смерти
Названа самая доступная страна для переезда из России
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума?
Подольская и Пресняков готовятся стать родителями
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Изнасилование россиянки обернулось бунтами против мигрантов
Назарбаев поселится в библиотеке после отставки
Команда Кучерова выиграла чемпионат НХЛ с солидным преимуществом
Два гола Радулова принесли победу «Далласу» в матче с «Флоридой»
Паулина Андреева в рок-образе появилась на публике с Бондарчуком
В моду вошли широкие ободки
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
11:10 (мск), источник: ТАСС

В весну с чистой совестью: что означает весеннее равноденствие и как его встречают в мире

20—21 марта на Земле произойдет весеннее равноденствие: продолжительность дня и ночи сравняется. ТАСС рассказывает о том, как в мире отмечают событие, знаменующее приход весны и тепла.

Источник: AP 2019

В день весеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике (траектории его видимого годичного движения по небесной сфере), перейдет из Южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна. На всей планете, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой.

В прошлом году на широте Москвы астрономическая весна началась 20 марта в 19:15 по Москве, тогда световой день в столице длился 12 часов 12 минут, ночь — 11 часов 48 минут. В 2019 году весеннее равноденствие произойдет в Москве 21 марта в 00 часов 58 минут.

12 часов солнца

Во время равноденствий Солнце в ходе своего ежегодного цикла пересекает небесный экватор — круг небесной сферы, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора. Это событие происходит дважды в год: в марте и сентябре (четких дат нет, они могут сдвигаться на один-три дня). Точки пересечения небесного экватора с эклиптикой называются точками равноденствий.

Новость
«Либо вы язычники, либо христиане». Ту ли Масленицу отмечают в России

В точке весеннего равноденствия Солнце переходит из Южного полушария небесной сферы в северное, в точке осеннего равноденствия — из северного в южное. В Северном полушарии мартовское равноденствие называют весенним, а сентябрьское — осенним (в южном — наоборот). В эти дни Солнце одинаково освещает оба полушария планеты, находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.

Точка весеннего равноденствия используется для определения астрономических координат звезд и других космических объектов в экваториальной системе координат, когда за точку отсчета берется небесный экватор. От точки весеннего равноденствия ведется отсчет прямых восхождений (угловое расстояние от нее до большого круга небесной сферы, проходящей через полюса мира и наблюдаемое светило) по небесному экватору, долгот по эклиптике.

Понятие прямого восхождения было известно еще во II веке до н. э., когда древнегреческий астроном Гиппарх определял расположение звезд в экваториальных координатах, поэтому за 2 тыс. лет она сместилась на 20 градусов к западу из созвездия Овна в созвездие Рыб.

Равноденствия могут сопровождаться серьезными проблемами в работе спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. В период прохождения Солнца через экватор его излучение смешивается с радиосигналом с орбиты, что приводит к сильным помехам. В частности, в Индии в это время на несколько часов закрывают биржи, а в таких удаленных островах, как Святой Елены, или в малонаселенных регионах Аляски, которые имеют только спутниковую связь, перестает работать интернет.

Без долгов и обид

Связанная с Солнцем мифология на ранних этапах истории играла важную роль в истории человечества. У большинства народов с весеннего равноденствия в древности отсчитывали новый год, именно по нему корректировались юлианский и григорианский календари.

На весеннее равноденствие, или астрономическое начало весны, приходится праздник иранских и тюркских народов Навруз — встреча Нового года. Это слово в переводе с персидского означает «новый день».

По традиции перед праздником в домах устраивают генеральную уборку, обновляют гардероб всех членов семьи. Предписывается также отдать все долги и простить обиды. Во время Навруза семьи собираются за праздничным столом. Угощения должны быть приготовлены из семи преимущественно растительных продуктов. Наиболее распространенное блюдо — сумаляк — готовится из пророщенных ростков пшеницы. Считается, что оно придает физические и духовные силы.

В Японии день весеннего равноденствия — Сюмбун — является одним из основных праздников. Дата этого дня высчитывается по традиционному лунному календарю, который распространен в странах Восточной Азии. Этот календарь делит год на 24 сезона, весеннее равноденствие выпадает на середину второго месяца. У японцев этот день связан с поминанием усопших, в это время принято посещать могилы родственников. К празднованию весеннего равноденствия готовятся специальные блюда, при этом они должны быть постными. На протяжении полутора веков Сюмбун в Японии является официальным выходным днем.

Также ежегодные торжества в честь весеннего равноденствия сохраняются в Мексике: их с доколумбовых времен отмечают на Пирамиде Солнца в Теотиуакане в центральной части страны.

 "Я просто в ужасе, мне так жалко, что мы потеряли ее"
Впервые за много десятков лет российская подлодка достигла предельной глубины
Новый президент Казахстана вступил в должность
СМИ: Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме
Разбивают телефоны. Как таксисты требуют платить больше
Раскрыта связь между бедностью россиян и одиночеством
Как сезонный перевод времени повлияет на здоровье россиян?
Спорт
Русские фигуристы выиграли короткую программу с мировым рекордом Уже завтра золото ЧМ в парах спустя 6 лет может вернуться в Россию.
Hi-Tech
Гибкий iPhone показали в концептуальном видео Но ждать его придется до 2020 года.
Авто
Зато не пешком: «Лада» против почти «японца» (фото) Эти автомобили часто награждают обидными прозвищами, имидж на дороге у самых дешевых (в начальных версиях — менее 500 000 рублей) седанов — немногим лучше, чем у велосипедов
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
СМИ: Лера Кудрявцева беременна третьим ребенком Ведущую заподозрили в интересном положении 
Леди
Собчак вышла в свет вместе с новым любовником Пара сидела вместе в зрительном зале.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь