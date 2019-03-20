Финляндия стала самой счастливой страной мира

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран. Это следует из ежегодного доклада World Happiness Report 2018, который публикует подразделение ООН в Международный день счастья, 20 марта, отмечает РБК. Далее в топ-5 самых счастливых стран оказались Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария.

США в рейтинге занимают 18-ю строчку среди самых счастливых, а Россия на 59-м месте. По сравнению с 2017-м Россия потеряла 10 позиций — тогда она занимала 49-е место. Авторы доклада учитывали такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода и коррупция.