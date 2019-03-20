Раскрыта связь между бедностью россиян и одиночеством

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Уровень дохода (низкий, средний, высокий) определялся самими опрошенными. Почти половина респондентов (47%), которые отнесли себя к группе с низкими доходами, пожаловались на одиночество. При этом каждый пятый (20%) заявил, что это чувство одолевает очень часто.

В то же время только 23,8% опрошенных со средними доходами сказали, что ощущают одиночество. Среди граждан с высокими заработками эта цифра оказалась еще меньше — 16,7%.

Примечательно, что женщины чувствуют себя одинокими гораздо чаще мужчин. Среди представительниц прекрасного пола таких оказалось 30,2%, в то время как мужчин — только 18,3%.