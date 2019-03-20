Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сборы средств на похороны Началовой в Сети возмутили россиян
Как сильный ветер сдувает грузовики с шоссе (видео)
Парализованный актер из сериала «Оттепель» стал отцом
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей
В Петербурге в коммуналке нашли уникальную вековую роспись
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Парализованный актер из сериала «Оттепель» стал отцом
СМИ выяснили, как Мария Порошина назвала сына
Изнасилование россиянки обернулось бунтами против мигрантов
Назарбаев поселится в библиотеке после отставки
Русские фигуристы выиграли короткую программу с мировым рекордом
Трамп зовет! Овечкин посетит Белый дом
Паулина Андреева в рок-образе появилась на публике с Бондарчуком
В моду вошли широкие ободки
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
11:03 (мск), источник: Известия

Раскрыта связь между бедностью россиян и одиночеством

Специалисты Росстата выяснили, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше. Результаты исследования опубликовало РБК в среду, 20 марта.

Источник: Reuters

Уровень дохода (низкий, средний, высокий) определялся самими опрошенными. Почти половина респондентов (47%), которые отнесли себя к группе с низкими доходами, пожаловались на одиночество. При этом каждый пятый (20%) заявил, что это чувство одолевает очень часто.

В то же время только 23,8% опрошенных со средними доходами сказали, что ощущают одиночество. Среди граждан с высокими заработками эта цифра оказалась еще меньше — 16,7%.

Примечательно, что женщины чувствуют себя одинокими гораздо чаще мужчин. Среди представительниц прекрасного пола таких оказалось 30,2%, в то время как мужчин — только 18,3%.

Ранее ученые назвали три наиболее одиноких периода жизни человека. Оказалось, что это чувство нарастало в определенных возрастных диапазонах — в 27−30, 55−60 и после 80 лет.

 Милые сердцу вещицы: как хордеры отравляют жизнь близких и соседей
Игра в гляделки: экс-сотрудники Tesla обвиняют Илона Маска в слежке
Новый президент Казахстана вступил в должность
СМИ: Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме
Разбивают телефоны. Как таксисты требуют платить больше
Как сезонный перевод времени повлияет на здоровье россиян?
Спорт
Русские фигуристы выиграли короткую программу с мировым рекордом Уже завтра золото ЧМ в парах спустя 6 лет может вернуться в Россию.
Hi-Tech
Гибкий iPhone показали в концептуальном видео Но ждать его придется до 2020 года.
Авто
Зато не пешком: «Лада» против почти «японца» (фото) Эти автомобили часто награждают обидными прозвищами, имидж на дороге у самых дешевых (в начальных версиях — менее 500 000 рублей) седанов — немногим лучше, чем у велосипедов
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
СМИ: Лера Кудрявцева беременна третьим ребенком Ведущую заподозрили в интересном положении 
Леди
Собчак вышла в свет вместе с новым любовником Пара сидела вместе в зрительном зале.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь