В космосе обнаружили летящий с огромной скоростью пульсар

Астрономы обнаружили в космосе пульсар, летящий на скорости больше 4 миллионов километров в час.

Он настолько быстрый, что может преодолеть расстояние между Землей и Луной всего за 6 минут.

Открытие было сделано благодаря космическому гамма-телескопу Ферми, а также антенной решетке VLA в штате Нью-Мексико (США), состоящей из 27 радиотелескопов.

Пульсары — это сверхплотные, быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые образуются после взрыва массивной звезды. Обнаруженный пульсар получил название J0002+6216. Он находится на расстоянии около 6500 световых лет в созвездии Кассиопея. J0002 вращается 8,7 раза в секунду и при каждом вращении выпускает пучок гамма-излучения.

У обнаруженного пульсара остался своеобразный «хвост», который простирается на 13 световых лет и указывает прямо на обломки сверхновой, известные под названием CTB 1. Ученые подсчитали, что она взорвалась около 10 тысяч лет назад, тогда же и появился пульсар.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5pGXqrovaFo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

J0002 движется в космосе в 5 раз быстрее, чем другие пульсары. Как именно пульсар ускорился до такой высокой скорости, остается загадкой, но дальнейшее изучение J0002 поможет пролить свет на этот вопрос. В конце концов мчащийся пульсар покинет нашу галактику, считают астрономы.

Открытие было представлено на заседании Американского астрономического общества в Монтерее, штат Калифорния. Отчет будет опубликован в The Astrophysical Journal Letters.

Анна Лысенко