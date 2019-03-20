ПФР сможет начать доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума в мае

«Средства в федеральном бюджете будут предусмотрены при корректировке бюджета, но могу сказать, что в бюджете Пенсионного фонда достаточно средств с тем, чтобы ещё до корректировки бюджета осуществлять эти выплаты. Мы исходим из того, что это будет сделано в майских ведомостях, то есть сейчас, после принятия закона в апреле, мы уже к этой работе в общем-то приступили, она требует настройки различного программного обеспечения. В апреле это все будет пересчитано, и в мае выплаты уже будут всем осуществлены в соответствии с данным законом», — сказал Топилин в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.
Правительство России ранее внесло в нижнюю палату парламента законопроект о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.
В проекте предлагается сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат.
Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.
Проектом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году».
Инициатива разработана для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных направлений деятельности государства.