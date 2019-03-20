ПФР сможет начать доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума в мае

«Средства в федеральном бюджете будут предусмотрены при корректировке бюджета, но могу сказать, что в бюджете Пенсионного фонда достаточно средств с тем, чтобы ещё до корректировки бюджета осуществлять эти выплаты. Мы исходим из того, что это будет сделано в майских ведомостях, то есть сейчас, после принятия закона в апреле, мы уже к этой работе в общем-то приступили, она требует настройки различного программного обеспечения. В апреле это все будет пересчитано, и в мае выплаты уже будут всем осуществлены в соответствии с данным законом», — сказал Топилин в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.