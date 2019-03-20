Ученые рассказали, чем опасен горячий чай

Источник: AP 2019

Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, говорится в новом исследовании Международного журнала рака (International Journal of Cancer).

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Ученые не впервые обнаружили подобную связь, но до сих пор ни одно исследование не фокусировалось на точной температуре и объемах напитка.

В новом исследовании ученые проводили наблюдения за 50045 пациентами в возрасте от 40 до 75 лет в течение 10 лет. За время наблюдения было выявлено 317 новых случаев рака пищевода.

У тех пациентов, которые употребляли больше 700 мл чая в день температурой 60 градусов Цельсия и выше, риск развития рака пищевода был выше на 90%.

«Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако, согласно нашему отчету, употребление очень горячего чая может увеличить риск рака пищевода, и поэтому желательно подождать, пока горячие напитки немного остынут, прежде чем пить», — сказал ведущий автор исследования, доктор Фархад Ислами из Американского онкологического общества.

Анна Лысенко