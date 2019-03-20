Черепаху весом 200 кг вынесло на берег в Новой Зеландии

Гигантскую кожистую черепаху вымыло на берег в новозеландской деревне Акароа на Южном острове.

Мертвое животное весом более 200 кг и длиной 2,5 метра обнаружили на одной из местных ферм. Его пришлось поднимать с помощью трактора, сообщают местные СМИ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4TPE1owBXmQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Dermochelys coriacea — самые крупные из современных черепах. Они обитают в тропических морях, но иногда заплывают в воды умеренных широт. Самая большая представительница вида, описанная в 1990 году, весила 916 кг. Эти животные находятся под угрозой исчезновения.

Мертвую черепаху отправят в Веллингтон, где ее изучат ученые из Национального музея Те Папа Тонгарева.

«У нас нет ни малейшего понятия, почему она погибла. В этом разберутся в Те Папа. Возможно, у нее внутри полно пластика», — прокомментировал рейнджер отдела охраны природы Дерек Кокс.

Анна Лысенко