Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Меркель отвергла американскую критику оборонных расходов ФРГ
Ученые призывают отказаться от яиц
Анна Семенович показала, как выглядит в образе брюнетки
В России подорожали «однушки»
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
Тимати устроил дочке роскошный праздник в честь дня рождения
Жена Александра Малинина показала подросшую внучку
Ученые призывают отказаться от яиц
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Русские фигуристы выиграли короткую программу с мировым рекордом
Трамп зовет! Овечкин посетит Белый дом
«Что будет с русскими»: в Казахстане на отставку Назарбаева
Порошенко обвинил РФ в проблемах киевского метро
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Черепаху весом 200 кг вынесло на берег в Новой Зеландии

Понадобился трактор, чтобы ее поднять.

Гигантскую кожистую черепаху вымыло на берег в новозеландской деревне Акароа на Южном острове.

Мертвое животное весом более 200 кг и длиной 2,5 метра обнаружили на одной из местных ферм. Его пришлось поднимать с помощью трактора, сообщают местные СМИ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Dermochelys coriacea — самые крупные из современных черепах. Они обитают в тропических морях, но иногда заплывают в воды умеренных широт. Самая большая представительница вида, описанная в 1990 году, весила 916 кг. Эти животные находятся под угрозой исчезновения.

Мертвую черепаху отправят в Веллингтон, где ее изучат ученые из Национального музея Те Папа Тонгарева.

«У нас нет ни малейшего понятия, почему она погибла. В этом разберутся в Те Папа. Возможно, у нее внутри полно пластика», — прокомментировал рейнджер отдела охраны природы Дерек Кокс.

Анна Лысенко

Читайте также

Сенатору Керимову предъявили новые обвинения во Франции
Новым главой Калмыкии стал кикбоксер Бату Хасиков
В Москве разоблачили группировку бандитов из 90-х
Число погибших в российских авиакатастрофах удвоилось
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской солнечной рыбы
Ученые: горячий чай опасен для здоровья
Спорт
Русские фигуристы выиграли короткую программу с мировым рекордом Уже завтра золото ЧМ в парах спустя 6 лет может вернуться в Россию.
Hi-Tech
Лучшее место для хорроров: как выглядит заброшенный остров у берегов Японии Зрелище не для слабонервных.
Авто
Mercedes обновил свой самый популярный «полукроссовер» (фото) Следом за моделью GLC модернизации подверглась версия Coupe — мерседесовский гибрид кроссовера и купе
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Я была почти уверена, что меня удочерили». Жизнь ребенка с дислексией – это постоянное ощущение стигмы Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак вышла в свет вместе с новым любовником Пара сидела вместе в зрительном зале.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь