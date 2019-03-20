Черепаху весом 200 кг вынесло на берег в Новой Зеландии
Понадобился трактор, чтобы ее поднять.
Понадобился трактор, чтобы ее поднять.
Гигантскую кожистую черепаху вымыло на берег в новозеландской деревне Акароа на Южном острове.
Мертвое животное весом более 200 кг и длиной 2,5 метра обнаружили на одной из местных ферм. Его пришлось поднимать с помощью трактора, сообщают местные СМИ.
Dermochelys coriacea — самые крупные из современных черепах. Они обитают в тропических морях, но иногда заплывают в воды умеренных широт. Самая большая представительница вида, описанная в 1990 году, весила 916 кг. Эти животные находятся под угрозой исчезновения.
Мертвую черепаху отправят в Веллингтон, где ее изучат ученые из Национального музея Те Папа Тонгарева.
«У нас нет ни малейшего понятия, почему она погибла. В этом разберутся в Те Папа. Возможно, у нее внутри полно пластика», — прокомментировал рейнджер отдела охраны природы Дерек Кокс.
Анна Лысенко
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