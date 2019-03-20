Астрономы сфотографировали еще один крест Эйнштейна

Сфотографированный «Хабблом» квазар G2237 + 0305, на примере которого можно наблюдать явление, известное под названием «крест Эйнштейна» | Источник: NASA

С помощью «Хаббла» и Большого канарского телескопа ученые смогли увидеть очень редкое явление — «крест Эйнштейна». Далекая галактика, изображение которой раздробилось в результате этого явления, располагается на расстоянии 20 миллиардов лет от Солнечной системы. Учитывая возраст Вселенной, это может показаться ошибкой, но на самом деле это не так.

То, что свет отклоняется в гравитационном поле за счет искривления пространства-времени, предсказала Общая теория относительности (ОТО). Уже в 1919 году наблюдение за звездами в момент солнечного затмения показало, что разработавший ОТО Альберт Эйнштейн был прав: массивные тела в космическом масштабе работают подобно линзам. А развитие техники наблюдений со временем позволило увидеть гравитационные линзы, которые превращают изображения далеких галактик в вытянутые эллипсы или даже кольца — так называемые «кольца Эйнштейна».

Пример кольца Эйнштейна. Cнимок был сделан телескопом «Хаббл». | Источник: NASA

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В более редких случаях изображение далекого источника света дробится на части. Например, если между каким-нибудь астрономическим объектом и наблюдателем располагается гравитационная линза, то свет от этого объекта может разделиться на четыре части, симметричные относительно центра линзы. Такое явление астрономы называют «крестом Эйнштейна». Первый раз его увидели в 1979 году на примере галактики G2237 + 0305 в созвездии Пегаса. Этот объект долгое время оставался единственным примером «креста Эйнштейна».

В новой статье для The Astrophysical Journal астрономы из Испании и Италии описали еще один случай такого явления. Они нашли крест на снимках «Хаббл», а потом дополнительно изучили при помощи Большого канарского телескопа с десятиметровым зеркалом.

Новый «крест Эйнштейна» — J2211-3050. Эллиптическая галактика, показанная на снимке желтым, служит гравитационной линзой, из-за чего свет, идущий от J2211-3050, разделяется на четыре точки | Источник: NASA

Новое открытие интересно не только тем, что исследователи увидели редкое оптическое явление за пределами нашей Галактики. Четыре изображения удаленного источника света соответствуют четырем разным путям, по которым свет двигался в сторону Земли. Их сравнение может пролить свет сразу на две загадки.

Во-первых, спектральный анализ этого света позволит выяснить, как различался химический состав космического пространства (если на пути света были облака газа). Во-вторых, таким образом можно уточнить форму Вселенной в целом. То, что источник света, давший четыре изображения, удален от нас примерно на 20 миллиардов световых лет, играет ученым на руку: наблюдения позволят говорить о по-настоящему больших масштабах.

Возраст Вселенной — 13,7 миллиардов лет, поэтому «20 млрд световых лет» могут показаться ошибкой. Однако если сделать поправку на расширение Вселенной, то противоречие снимается: свет шел от источника столь долго, что расстояние успело заметно подрасти.

О том, что представляет из себя наша Вселенная в целом, астрономы и астрофизики до сих пор не могут однозначно решить. Ученые сходятся в том, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва и признают, что она ускоренно расширяется (в основном: у некоторых ученых все-таки иное мнение).

Однако по поводу геометрии пространства-времени на масштабах в миллиарды световых лет они не могут сказать ничего однозначного.

Ряд гипотез, которые предполагают экзотические варианты вроде наличия пространственно-временных складок или дополнительных измерений, пока нельзя ни отвергнуть, ни подтвердить, а изучение подобных гравитационно-оптических феноменов может существенно изменить ситуацию.