Сторонники теории плоской Земли совершат экспедицию на «край света»
Все же их ждет небольшой сюрприз.
Все же их ждет небольшой сюрприз.
Группа приверженцев теории заговора, которые считают, что Земля плоская, отправится в круиз в Антарктику в следующем году, чтобы посетить то, что они считают «краем света».
Согласно Международной конференции «Плоская Земля» (FEIC), экспедиция начнет свою работу примерно в 2020 году, отправляясь в Антарктику по морю на ежегодное мероприятие. Предстоящая конференция группы пройдет в Далласе, штат Техас, в ноябре и станет третьим ежегодным мероприятием, проводимым FEIC.
Daily Mail сообщает, что представитель группы не ответил на запрос о более подробной информации.
С тех пор, как группа объявила о планах проведения конференции 2020 года на борту круизного корабля, эта идея была выдвинута с некоторой иронией, учитывая, что круизные лайнеры перемещаются при помощи оборудования, основанного на сферической модели Земли. В частности, системы глобального позиционирования (GPS) используют сеть спутников, которые вращаются вокруг Земли.
В отчете The Guardian Хенк Кейер, капитан круизного лайнера, рассказывает свои мысли о планах FEIC.
«Я проехал 2 миллиона миль, плюс-минус», — сказал Кейер The Guardian. «Я не встречал ни одного морского капитана, который верит, что Земля плоская».
Международная конференция «Плоская Земля» является частью растущего потока групп, которые отвергают гелиоцентрическую модель Земли и утверждают, что наша планета на самом деле имеет форму диска или купола.