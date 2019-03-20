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15:48 (мск), источник: Playboy

Сторонники теории плоской Земли совершат экспедицию на «край света»

Все же их ждет небольшой сюрприз.

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Группа приверженцев теории заговора, которые считают, что Земля плоская, отправится в круиз в Антарктику в следующем году, чтобы посетить то, что они считают «краем света».

Согласно Международной конференции «Плоская Земля» (FEIC), экспедиция начнет свою работу примерно в 2020 году, отправляясь в Антарктику по морю на ежегодное мероприятие. Предстоящая конференция группы пройдет в Далласе, штат Техас, в ноябре и станет третьим ежегодным мероприятием, проводимым FEIC.

Daily Mail сообщает, что представитель группы не ответил на запрос о более подробной информации.

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С тех пор, как группа объявила о планах проведения конференции 2020 года на борту круизного корабля, эта идея была выдвинута с некоторой иронией, учитывая, что круизные лайнеры перемещаются при помощи оборудования, основанного на сферической модели Земли. В частности, системы глобального позиционирования (GPS) используют сеть спутников, которые вращаются вокруг Земли.

В отчете The Guardian Хенк Кейер, капитан круизного лайнера, рассказывает свои мысли о планах FEIC.

«Я проехал 2 миллиона миль, плюс-минус», — сказал Кейер The Guardian. «Я не встречал ни одного морского капитана, который верит, что Земля плоская».

Международная конференция «Плоская Земля» является частью растущего потока групп, которые отвергают гелиоцентрическую модель Земли и утверждают, что наша планета на самом деле имеет форму диска или купола.

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