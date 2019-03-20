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20:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

С 1 января 2020 года семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, будут получать пособия на первого и второго ребенка.

Соответствующий законопроект Минтруд внес в правительство 19 марта сообщил глава ведомства Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.

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По мнению министра, это правильное решение «с точки зрения демографического влияния». «Всего лишь 45% семей, в которых рождается первый и второй дети, получают такие пособия. После принятия соответствующего закона с 2020 года уже около 65−70% семей будут охвачены этой программой», — пояснил господин Топилин.

Он выразил надежду, что инициативу примут в весеннюю сессию. Как добавил глава Минтруда, для финансирования проекта закона нужно заложить дополнительные средства в федеральном бюджете. «Он потребует увеличения объема финансирования, по оценкам, на 16−17 млрд руб. к 60 млрд, которые уже предусмотрены в бюджете», — пояснил Максим Топилин.

С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам. Выплаты увеличились на уровень фактической инфляции за 2018 год — 4,3%.

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