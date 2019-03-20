Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

Соответствующий законопроект Минтруд внес в правительство 19 марта сообщил глава ведомства Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.

По мнению министра, это правильное решение «с точки зрения демографического влияния». «Всего лишь 45% семей, в которых рождается первый и второй дети, получают такие пособия. После принятия соответствующего закона с 2020 года уже около 65−70% семей будут охвачены этой программой», — пояснил господин Топилин.

Он выразил надежду, что инициативу примут в весеннюю сессию. Как добавил глава Минтруда, для финансирования проекта закона нужно заложить дополнительные средства в федеральном бюджете. «Он потребует увеличения объема финансирования, по оценкам, на 16−17 млрд руб. к 60 млрд, которые уже предусмотрены в бюджете», — пояснил Максим Топилин.