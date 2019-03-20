Биография Анатолия Адоскина

Источник: РИА Новости

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Михайлович Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве.

Во время Великой Отечественной войны работал на заводе, где считался лучшим в цехе по сбору мин.

В 1942—1943 годах он учился в автотранспортном техникуме.

В 1948 году окончил театральную студию при Театре имени Моссовета.

По окончании студии был приглашен в труппу Театра имени Моссовета, где проработал до 1961 года.

В 1961—1965 годах работал в труппе театра «Современник». Участвовал в спектаклях «Продолжение легенды», «Голый король», «Четвертый», «Старшая сестра», «Назначение».

В 1965—1968 годах был актером Театра имени Ленинского комсомола (ныне театр «Ленком»), где играл в постановках «До свидания, мальчики!» (Алеша Переверзев), «104 страницы про любовь» (Веселый гражданин), «Что тот солдат, что этот» (Чарльз Ферчайлд), «Каждому свое» (Архивариус), «Мольер» (Брат Верность), «Судебная хроника» и др.

В 1968 году Адоскин вернулся в труппу Театра имени Моссовета, где стал одним из ведущих актеров. Он исполнял роли в спектаклях различных жанров и направлений: Неизвестный в «Маскараде», Понтий Пилат в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», Фон Шратт в «Белой гвардии», Нобер де Варен в «Милом друге», Принц Арагонский в «Венецианском купце», Фирс в «Вишневом саде» и др.

С большим успехом Адоскин играл в пьесе Нила Саймона «Комики» (2002) вместе с Борисом Ивановым, из-за скоропостижной смерти которого спектакль был снят с репертуара.

Всего актер сыграл в Театре имени Моссовета свыше 60 ролей.

В текущем репертуаре Анатолий Адоскин исполнял роль Адама Васильевича в постановке «Casting/Кастинг «.

В кино Анатолий Адоскин дебютировал в 1955 году в картине Владимира Венгерова «Два капитана» в роли Вали Жукова.

Актер исполнял главным образом роли второго плана. Он играл Дементьева в фильме «Девчата» (1961), Радкевича в телесериале «Операция «ТРЕСТ» (1967), Сидорова в комедии «Семь стариков и одна девушка» (1968).

Среди фильмов с его участием — «Человек ниоткуда» (1961), «Братья Карамазовы» (1968), «Москва — Кассиопея» (1973), «Отроки во вселенной» (1974), «Пеппи Длинныйчулок» (1984), «Возвращение Будды» (1994), «Дом дураков» (2002).

В 2000-х года актер снимался в психологической драме «Палач» (2006), сериалах «Рельсы счастья» (2006), «Тюрьма особого назначения» (2007), «Полонез Кречинского» (2007), «Ермоловы» (2008), «Хранимые судьбой» (2011), «Две зимы и три лета» (2013), «Кураж» (2014) и др.

На телевидении и радио Анатолий Адоскин выступал с авторскими передачами, посвященными творчеству русских поэтов и писателей: «Что, мой Кюхля?», «Мой первый друг» (Иван Пущин), «Мой милый Саша» (Александр Одоевский), «О, Дельвиг мой», «В. А. Жуковский», «Жил поэт Баратынский», «Последний день Лицея», «Наш доброжелатель Козьма Прутков», «Чудотворец Батюшков», «Дайте, дайте мне Раневскую».

Много лет преподавал в Школе-студии МХАТ.

В 2015 году вышла книга воспоминаний Анатолия Адоскина «Ах, если бы вы знали, если бы слышали…».

В 1996 году Анатолий Адоскин был удостоен звания народного артиста РФ.

В 2008 году был награжден орденом Почета.

20 марта 2019 года Анатолий Адоскин скончался.

Анатолий Адоскин был женат на Ольге Тарасовой — балетмейстере, профессоре ГИТИСа, в прошлом она была балериной Большого театра.