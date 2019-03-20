Будущий климат США показали на карте

Климатолог Мэтт Фицпатрик, который изучает глобальное потепление, создал карту климата США и Канады в 2080 году.

Совсем скоро американцы будут жить совсем в других климатических условиях, говорит он.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/9313c816-9cdb-410d-8ec7-992f1dfbe419" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1304436" target="_blank">Карта будущего климата США и Канады</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Ученые заявили о новой угрозе для Сибири

Доцент Центра экологических наук Университета Мэриленда и его коллеги использовали метод климатического аналогового картографирования. Чтобы проиллюстрировать, как изменится климат того или иного города, они брали климат других городов, которые находятся намного южнее.

Каждому американцу, который захочет ощутить грядущие изменения, достаточно проехать около 800 км на юг, говорит ученый. Например, зима в Питтсбурге станет теплее на 6 градусов и будет напоминать зиму в городе Шило в штате Огайо, лето в Чикаго будет таким же жарким, как в Техасе, а Нью-Йорк будет напоминать по погоде Арканзас.

Карта иллюстрирует лето и зиму в 540 городах Северной Америки. Ученые представили два варианта развития событий: при нынешнем темпе загрязнения атмосферы и при так называемом «умеренном воздействии», то есть при снижении выбросов парниковых газов.

Анна Лысенко