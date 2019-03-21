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12:05 (мск), источник: Газета.Ру

Найдена самая маленькая девочка России

Самой маленькой жительницей России признана 13-летняя Анжела из Грозного, рост которой в 13 лет составил 72,3 см. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что рост девочки уже внесен в Книгу рекордов России.

По словам мамы Анжелы, за год девочка подросла на 12,3 см, в 12 лет ее рост был 60 см. Также мать рассказала, что ребенок не ходил в детский сад и школу из-за своего маленького роста, а одежду ей до сих пор покупают в детских магазинах.

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