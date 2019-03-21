Найдена самая маленькая девочка России

По словам мамы Анжелы, за год девочка подросла на 12,3 см, в 12 лет ее рост был 60 см. Также мать рассказала, что ребенок не ходил в детский сад и школу из-за своего маленького роста, а одежду ей до сих пор покупают в детских магазинах.