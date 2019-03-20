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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сингапуре появился самый высокий в мире водопад под крышей

Он расположен в новом терминале аэропорта.

На 17 апреля в Сингапуре намечено открытие нового терминала аэропорта Jewel Changi. Это здание представляет собой огромное помещение с прогулочными зонами, садами, аттракционами, авиационными объектами, магазинами и ресторанами.

Но главной изюминкой терминала является гигантский 40-метровый водопад, который стекает прямо с потолка.
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Водопад расположен в середине терминала и окружен террасами с 200 видами различных растений. Днем он будет представлять из себя настоящий тропический рай, а вот по ночам на водопад будет проецироваться световое шоу.

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Кстати, кроме эстетической функции у водопада есть и практическое назначение — вода будет повторно использоваться в кондиционировании здания.

Водопад в сингапурском аэропорту уже признали самым высоким водопадом в мире, расположенным под крышей.

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Екатерина Гура

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