Австралиец снял на видео, как коала «захватила» его авто
У животного были свои планы.
У животного были свои планы.
Австралийский винодел Тим Уитроу поделился на Facebook забавной историей, которая приключилась с ним в середине марта. Мужчина отправился осматривать свои виноградники, а машину вместе со своей собакой припарковал неподалеку.
Подойдя поближе, Тим увидел коалу, которая спокойно отдыхала в его машине. Присутствие собаки и человека зверька, кажется, вообще не волновало.
Тим включил камеру на телефоне и очень вежливо попытался выпроводить коалу из салона, но не
В итоге коала переместилась с заднего сидения на переднее, а затем и на приборную панель, в которую крепко вцепилась когтями. Вежливый Тим
По словам мужчины, хоть коала и поцарапала ему авто, это был «счастливый и незабываемый опыт».
Екатерина Гура