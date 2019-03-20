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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец снял на видео, как коала «захватила» его авто

У животного были свои планы.

Австралийский винодел Тим Уитроу поделился на Facebook забавной историей, которая приключилась с ним в середине марта. Мужчина отправился осматривать свои виноградники, а машину вместе со своей собакой припарковал неподалеку.

Чтобы пес чувствовал себя комфортно, Тим оставил открытыми двери в авто. Когда мужчина вернулся, он заметил незнакомые мохнатые уши на заднем сидении.

Подойдя поближе, Тим увидел коалу, которая спокойно отдыхала в его машине. Присутствие собаки и человека зверька, кажется, вообще не волновало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тим включил камеру на телефоне и очень вежливо попытался выпроводить коалу из салона, но не тут-то было. Животное наотрез отказывалось выходить: ни уговоры, ни поглаживания на него не действовали.

В итоге коала переместилась с заднего сидения на переднее, а затем и на приборную панель, в которую крепко вцепилась когтями. Вежливый Тим все-таки умудрился взять коалу и аккуратно выпроводить ее из машины. Недовольному зверю ничего не оставалось, кроме как залезть на ближайшее дерево.

По словам мужчины, хоть коала и поцарапала ему авто, это был «счастливый и незабываемый опыт».

Екатерина Гура

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