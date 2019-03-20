Россияне заметили в небе «черную дыру» (видео)
Необычное явление увидели в небе над Кировском Мурманской области.
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Необычное явление увидели в небе над Кировском Мурманской области.
В небе над Кировском сняли необычное облако, напоминающее фантастические изображения черной дыры в космосе.
В самом явлении не было ничего сверхъестественного. Лентикулярное облако закрыло луну, при этом его края подсвечивались, создавая забавную иллюзию.
Очевидцы сняли «черную дыру» в
Облако заметили и в городе Апатиты, пишут местные СМИ.
Анна Лысенко
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