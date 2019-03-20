Россияне заметили в небе «черную дыру» (видео)

В небе над Кировском сняли необычное облако, напоминающее фантастические изображения черной дыры в космосе.

В самом явлении не было ничего сверхъестественного. Лентикулярное облако закрыло луну, при этом его края подсвечивались, создавая забавную иллюзию.

Очевидцы сняли «черную дыру» в арт-парке «Таинственный лес» и поделились видео в соцсетях. По интересному стечению обстоятельств парк посвящен мистической и инопланетной тематике.

Облако заметили и в городе Апатиты, пишут местные СМИ.

Анна Лысенко