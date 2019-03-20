Птица мелового периода не смогла отложить яйцо и умерла

Источник: Alida M. Bailleu et al./Nature Commnunications

Китайские и американские палеонтологи впервые описали находку вымершей птицы авимайи, внутри которой было яйцо. Они установили причину ее смерти 110 миллионов лет назад — она оказалась в яйце — а также описали кости, нужные для откладывания яиц и признаки, которые отличали самок авимайи от самцов.

Avimaia schweitzerae — так называется новый вид, описанный учеными. Птица принадлежала к подклассу энанциорнисов, группе, которая жила в меловом периоде и вымерла вместе с динозаврами. Энанциорнисы были очень похожи на современных птиц (Neornithes), но всё же не относятся к ним. У них уже не было хвоста, они были покрыты перьями и умели летать. С другой стороны, вместо клюва энанциорнисы имели зубастую морду, а их скелет — черты, нехарактерные для современных птиц.

Находка, сделанная в Китае, имеет несколько интересных деталей. Во-первых, уже упомянутое яйцо. Обнаружить окаменелость птицы из мезозоя, внутри которой есть яйцо, пока не удавалось. Хотя яйцо и было раздавленным, сохранились куски окаменелой скорлупы, которые удалось исследовать под микроскопом.

Оказалось, что скорлупа состоит из двух слоев и остатков кутикулы, оболочки, которая покрывает скорлупу и защищает ее от проникновения микробов. Именно яйцо, скорее всего, и убило птицу.

Фото окаменелости авимайи (слева) и описание ее скелета (справа). Раздавленное яйцо на схеме справа выделено голубым, а хвостовое оперение темно-серым | Источник: Alida M. Bailleu et al./Nature Commnunications

У современных птиц кутикула яичной скорлупы образуется за час до откладки. Это значит, что авимайя совсем скоро должна была отложить яйцо, но что-то пошло не так. Двойной слой скорлупы — ненормальное явление, и встречается у современных рептилий и птиц при задержке яйца в яйцеводе. Такая ситуация приводит к смерти, если вовремя не прооперировать самку. В меловом периоде подобных операций не проводилось, поэтому у авимайи не было шансов.

Художник на иллюстрации ниже попытался изобразить развязку истории, произошедшей в аптском веке раннего мелового периода.

В воде видна умершая самка Avimaia schweitzerae. Яйцо находится внутри самки. На берегу сидят другие представители вида

Древняя птица погибла не зря — ее скелет и скорлупа рокового яйца позволили узнать больше об этих современницах динозавров. В скорлупе ученые нашли частицы фосфата кальция, которые встречаются сейчас у птиц, делающих кладки в опасных с инфекционной точки зрения местах, — например, во влажной почве, — и частично закапывающих яйца. Фосфаты обладают антимикробными свойства. На этом основании ученые предположили, что и их птица откладывала яйца на берегу водоемов, прикапывая их.

Еще одна деталь, которую нашли в окаменелостях авимайи, связана с особенностями скелета самок птиц. Речь о медуллярной кости — ткани, которая образуется в трубчатых костях у самок птиц во время овуляции. Эта ткань хранит кальций, который потом идет на создание скорлупы яиц. Прежде медуллярные кости находили в окаменелостях некоторых динозавров, например, тираннозавра, но, как пишут ученые в статье, она может образовываться и по ряду причин, не связанных с размножением. Это первая находка древнего родственника птиц, у которого медуллярная кость есть, и, скорее всего, имеет непосредственное отношение к способности откладывать яйца.

Также у самки, найденной в Китае, были короткие хвостовые перья. Предыдущие находки энанциорнисов показали, что хвостовое оперение этого вида было длиннее. Ученые считают, что перед ними доказательство полового диморфизма, то есть различий во внешности между самцами и самками.