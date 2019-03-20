Птица мелового периода не смогла отложить яйцо и умерла
Благодаря этому палеонтологи смогли узнать много нового о строении самок этих птиц.
Благодаря этому палеонтологи смогли узнать много нового о строении самок этих птиц.
Avimaia schweitzerae — так называется новый вид, описанный учеными. Птица принадлежала к подклассу энанциорнисов, группе, которая жила в меловом периоде и вымерла вместе с динозаврами. Энанциорнисы были очень похожи на современных птиц (Neornithes), но всё же не относятся к ним. У них уже не было хвоста, они были покрыты перьями и умели летать. С другой стороны, вместо клюва энанциорнисы имели зубастую морду, а их скелет — черты, нехарактерные для современных птиц.
Находка, сделанная в Китае, имеет несколько интересных деталей.
У современных птиц кутикула яичной скорлупы образуется за час до откладки. Это значит, что авимайя совсем скоро должна была отложить яйцо, но
Художник на иллюстрации ниже попытался изобразить развязку истории, произошедшей в аптском веке раннего мелового периода.
Древняя птица погибла не зря — ее скелет и скорлупа рокового яйца позволили узнать больше об этих современницах динозавров. В скорлупе ученые нашли частицы фосфата кальция, которые встречаются сейчас у птиц, делающих кладки в опасных с инфекционной точки зрения местах, — например, во влажной почве, — и частично закапывающих яйца. Фосфаты обладают антимикробными свойства. На этом основании ученые предположили, что и их птица откладывала яйца на берегу водоемов, прикапывая их.
Еще одна деталь, которую нашли в окаменелостях авимайи, связана с особенностями скелета самок птиц. Речь о медуллярной кости — ткани, которая образуется в трубчатых костях у самок птиц во время овуляции. Эта ткань хранит кальций, который потом идет на создание скорлупы яиц. Прежде медуллярные кости находили в окаменелостях некоторых динозавров, например, тираннозавра, но, как пишут ученые в статье, она может образовываться и по ряду причин, не связанных с размножением. Это первая находка древнего родственника птиц, у которого медуллярная кость есть, и, скорее всего, имеет непосредственное отношение к способности откладывать яйца.
Также у самки, найденной в Китае, были короткие хвостовые перья. Предыдущие находки энанциорнисов показали, что хвостовое оперение этого вида было длиннее. Ученые считают, что перед ними доказательство полового диморфизма, то есть различий во внешности между самцами и самками.