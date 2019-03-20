Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Суд поддержал водителя, показавшего полицейскому «средний палец»
Подагра: первые симптомы
Паулина Андреева в рок-образе появилась на публике с Бондарчуком
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Кокаин, оливье и мужские трусыЧем измеряют доходы и благополучие землян
В США родился аномально крупный ребенок
Во рту у ребенка: симптомы, которые нельзя игнорировать
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матче НХЛ (видео)
Отказавшийся идти на пятый срок президент передал послание Путину
Город, где килограмм хлеба стоит 1 тыс. рублей
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Как живут люди, которые отвергли все технологии: фото
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
18:43 (мск), источник: Чердак

Птица мелового периода не смогла отложить яйцо и умерла

Благодаря этому палеонтологи смогли узнать много нового о строении самок этих птиц.

Источник: Alida M. Bailleu et al./Nature Commnunications
Китайские и американские палеонтологи впервые описали находку вымершей птицы авимайи, внутри которой было яйцо. Они установили причину ее смерти 110 миллионов лет назад — она оказалась в яйце — а также описали кости, нужные для откладывания яиц и признаки, которые отличали самок авимайи от самцов.

Avimaia schweitzerae — так называется новый вид, описанный учеными. Птица принадлежала к подклассу энанциорнисов, группе, которая жила в меловом периоде и вымерла вместе с динозаврами. Энанциорнисы были очень похожи на современных птиц (Neornithes), но всё же не относятся к ним. У них уже не было хвоста, они были покрыты перьями и умели летать. С другой стороны, вместо клюва энанциорнисы имели зубастую морду, а их скелет — черты, нехарактерные для современных птиц.

Находка, сделанная в Китае, имеет несколько интересных деталей. Во-первых, уже упомянутое яйцо. Обнаружить окаменелость птицы из мезозоя, внутри которой есть яйцо, пока не удавалось. Хотя яйцо и было раздавленным, сохранились куски окаменелой скорлупы, которые удалось исследовать под микроскопом.

Оказалось, что скорлупа состоит из двух слоев и остатков кутикулы, оболочки, которая покрывает скорлупу и защищает ее от проникновения микробов. Именно яйцо, скорее всего, и убило птицу.
Фото окаменелости авимайи (слева) и описание ее скелета (справа). Раздавленное яйцо на схеме справа выделено голубым, а хвостовое оперение темно-серым | Источник: Alida M. Bailleu et al./Nature Commnunications

У современных птиц кутикула яичной скорлупы образуется за час до откладки. Это значит, что авимайя совсем скоро должна была отложить яйцо, но что-то пошло не так. Двойной слой скорлупы — ненормальное явление, и встречается у современных рептилий и птиц при задержке яйца в яйцеводе. Такая ситуация приводит к смерти, если вовремя не прооперировать самку. В меловом периоде подобных операций не проводилось, поэтому у авимайи не было шансов.

Художник на иллюстрации ниже попытался изобразить развязку истории, произошедшей в аптском веке раннего мелового периода.

В воде видна умершая самка Avimaia schweitzerae. Яйцо находится внутри самки. На берегу сидят другие представители вида

Древняя птица погибла не зря — ее скелет и скорлупа рокового яйца позволили узнать больше об этих современницах динозавров. В скорлупе ученые нашли частицы фосфата кальция, которые встречаются сейчас у птиц, делающих кладки в опасных с инфекционной точки зрения местах, — например, во влажной почве, — и частично закапывающих яйца. Фосфаты обладают антимикробными свойства. На этом основании ученые предположили, что и их птица откладывала яйца на берегу водоемов, прикапывая их.

Читайте также
Неуловимые. Пять видов животных, о которых все слышали, но мало кто видел

Еще одна деталь, которую нашли в окаменелостях авимайи, связана с особенностями скелета самок птиц. Речь о медуллярной кости — ткани, которая образуется в трубчатых костях у самок птиц во время овуляции. Эта ткань хранит кальций, который потом идет на создание скорлупы яиц. Прежде медуллярные кости находили в окаменелостях некоторых динозавров, например, тираннозавра, но, как пишут ученые в статье, она может образовываться и по ряду причин, не связанных с размножением. Это первая находка древнего родственника птиц, у которого медуллярная кость есть, и, скорее всего, имеет непосредственное отношение к способности откладывать яйца.

Также у самки, найденной в Китае, были короткие хвостовые перья. Предыдущие находки энанциорнисов показали, что хвостовое оперение этого вида было длиннее. Ученые считают, что перед ними доказательство полового диморфизма, то есть различий во внешности между самцами и самками.

Читайте также

 Десятки лекарств не помогали ребенку, а оказалось, во всем виновата кошка
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс
Пилоты Lion Air перед падением читали инструкцию к самолету
Украина расширила санкции против России
На вернувшего билет пассажира «Аэрофлота» завели уголовное дело
Умер актер Анатолий Адоскин
Россияне заметили в небе «черную дыру» (видео)
Радулов не попал в пустые ворота и забил
Спорт
Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила Осталось не завалить вообще все. А Медведева даже с лучшим прокатом проиграла сразу двум ученицам Тутберидзе.
Hi-Tech
Лучшее место для хорроров: как выглядит заброшенный остров у берегов Японии Зрелище не для слабонервных.
Авто
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться) Автомобилистам за денежное вознаграждение предлагают помощь в возврате машины со специализированной стоянки
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак вышла в свет вместе с новым любовником Пара сидела вместе в зрительном зале.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь