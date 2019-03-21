За 10 лет чиновников в России сокращали дважды. Стало ли их меньше?

Источник: Росстат

Сокращения чиновников в регионах должно пройти в два этапа, заявила во вторник заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. В следующем году число чиновников в регионах планируется сократить на 5%, в 2021 году — еще на 10%.

Если план удастся реализовать, то число региональных чиновников должно снизиться более чем на 200 тысяч человек в 2021—2022 годах (подсчеты Би-би-си на основе данных Росстата). Еще около 5 тысяч человек сократят в 2020 году на федеральном уровне.

Это уже третья попытка сократить количество госслужащих в России. До этого власти пытались это сделать в 2011—2013 годах и в 2016 году. И каждый раз цели, поставленные правительством и президентом, не выполнялись.

Сколько чиновников в России?

К чиновникам обычно относят два типа сотрудников государственных органов. Именно этот принцип заложен в методологии Росстата.

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Это те, кто занимает государственную должность. Согласно указу президента от 1995 года, например, должность председателя правительства, министра или председателя Счетной палаты.

В регионах, по словам доцента кафедры государственного управления РАНХиГС Павла Кудюкина, местные власти создают свои перечни государственных должностей.

Плюс это те, кто помогает им выполнять свою работу. Росстат относят к госслужащим даже тех, кто обслуживает здания ведомств и охраняет их.

В 2017 году в России насчитывалось всего более 2,1 млн чиновников. Их число увеличилось на 1,2% по сравнению с 2016 годом.

До этого — начиная с 2009 года — число чиновников снижалось ежегодно.

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Исключением стал 2014 год, когда в статистике начали учитываться сотрудники МВД. Тогда число работников госорганов выросло сразу на 664 тысячи человек — или на 43% — по сравнению с 2013 годом.

Статистика Росстата показывает, что две программы правительства по сокращению числа чиновников не достигли своих целей.

В последний рабочий день 2010 года Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента, подписал указ о поэтапном сокращении числа федеральных чиновников на 20% в 2011—2013 годах.

За этот период общее число чиновников сократилось на 3,4%, а федеральных — на 5,1%.

В 2015 году Медведев, который уже в это время занимал кресло премьера, подписал постановлении о сокращении госслужащих на 10% с 1 января 2016 года. В итоге тогда их число сократилось чуть более чем на 1,4%.

«Мертвые души» и ФГУПы

Эксперты сомневаются, что планы по сокращению чиновников осуществимы и в этот раз.

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По словам Кудюкина из РАНХиГС, власти начинают сокращение не с того конца: сначала нужно провести анализ полномочий органов, чтобы понять, кто чем занимаются и где функции избыточны. Таких комплексных исследований, по его словам, практически не было.

В последние годы на всех уровнях власти сформировался запрет на увеличение численности, говорит доцент экономического факультета Высшей школы экономики Александр Калинин.

«Для дотационных регионов, в частности, этот запрет по сути прямо фиксируется в соглашениях на предоставление субсидий из федерального центра», — объясняет он.

Эксперты допускают, что сокращения могут быть не реальными, а только на бумаге.

Часто сокращают «мертвые души», продолжает Калинин. «Все ведомства держат некоторое число вакансий, которые при очередной кампании за снижение численности сокращают без ущерба для фактической численности», — объясняет он.

Кудюкин приводит и другое объяснение: некоторые функции чиновников могут быть отданы подведомственным учреждениям и унитарным предприятиям: «Тогда в статистике государственных служащих они не учитываются».

Количество «почти чиновников», то есть работников таких структур, в России внушительно, а систему ФГУПов не удается реформировать уже почти 15 лет, добавляет Калинин.

Кто может пострадать?

Если планы минфина все же будут реализованы, то от сокращений могут пострадать в первую очередь госслужащие в региональных учреждений, считает Кудюкин. Больше всего их, по его словам, в налоговых инспекциях.

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Пострадать также могут, например, сотрудники государственной трудовой инспекции, предполагает он. В инспекциях в регионах работают достаточно много человек, но там есть проблемы с нехваткой кадров. Например, по словам Кудюкина, у них хватает сотрудников для реагирования на жалобы и внеплановые проверки, а вот с плановым проверками — уже сложно.

Калинин думает, что под сокращения могут попасть «обеспечивающие и обслуживающие структуры, бэк-офис». В пример он приводит планируемый переезд министерства экономического развития, министерства торговли и промышленности и других структур в небоскребы Москва-Сити. Формально из-за этого переезда некоторые позиции — например, в управлении делами министерств — становятся избыточными, полагает он.

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