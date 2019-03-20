清流みはらし駅全貌— Gota.del.Vient-SH1-1 (@Gota_Kaze_SH11) 11 марта 2019 г.
駅出口という概念がない、展望専用駅とは…w pic.twitter.com/JPdx4ajvrm
В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода
Зато с нее можно любоваться местными красотами.
Зато с нее можно любоваться местными красотами.
В японской префектуре Ямагути на острове Хонсю на железнодорожной линии Нишикигава Сейриу появилась очень необычная станция под названием Seiryu Miharashi Eki.
Уникальна она тем, что на ней нет входа и выхода. По сути, станция представляет собой небольшую платформу, расположенную на мосту рядом с железнодорожными путями, с ограждениями и навесом. Попасть сюда можно, только сойдя на платформу с поезда, а уехать — снова сев на него.
Хотя платформа имеет статус настоящей станции и отдельное имя, по сути, это просто обзорная площадка, предназначенная для любования местными природными красотами.
Даже лавочек на станции нет, а все потому, что долго ждать туристам не придется — поезда проезжают здесь каждые 10 минут.
Екатерина Гура