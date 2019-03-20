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19:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода

Зато с нее можно любоваться местными красотами.

В японской префектуре Ямагути на острове Хонсю на железнодорожной линии Нишикигава Сейриу появилась очень необычная станция под названием Seiryu Miharashi Eki.

Уникальна она тем, что на ней нет входа и выхода. По сути, станция представляет собой небольшую платформу, расположенную на мосту рядом с железнодорожными путями, с ограждениями и навесом. Попасть сюда можно, только сойдя на платформу с поезда, а уехать — снова сев на него.

Хотя платформа имеет статус настоящей станции и отдельное имя, по сути, это просто обзорная площадка, предназначенная для любования местными природными красотами.

Даже лавочек на станции нет, а все потому, что долго ждать туристам не придется — поезда проезжают здесь каждые 10 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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