Интернет очистят от околокосмического мусора

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По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете.
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете.
Как стало известно «Ъ», гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства, приведшее к возбуждению уголовного дела. Поводом для этого стали публикации
Об уголовном деле по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ), возбужденном ГУ МВД по Москве на основании заявления гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах. По их словам, непосредственным поводом стали, в частности, публикации на сайте информагентства «Руспресс» и
По информации «Ъ», заявление гендиректора «Роскосмоса» поступило в Генпрокуратуру. Впоследствии, основываясь на ст. 37 УПК РФ, заместитель генпрокурора Виктор Гринь вынес мотивированное постановление о направлении материалов в орган дознания, который, в свою очередь, должен был решить вопрос о начале уголовного преследования по фактам нарушений уголовного законодательства, выявленных Генпрокуратурой. В итоге уголовное дело по признакам преступления, «предусмотренного в отношении неустановленного лица», было возбуждено управлением организации дознания (УОД) ГУ МВД по Москве 22 февраля. Его расследует специально сформированная группа дознания, которую возглавил начальник УОД ГУ МВД по Москве подполковник полиции Павел Милованов.
Ресурсы, перечисленные в заявлении господина Рогозина, действительно публиковали материалы, содержащие резкие обвинения в адрес гендиректора «Роскосмоса». Например, 14 декабря 2018 года «Компромат-Урал» со ссылкой на «Руспресс» опубликовал статью, в которой говорилось, что «украденные из госказны деньги глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин тратит на
Материал издания «Полет в никуда» был опубликован на сайте Lenta.ru 7 декабря 2018 года, однако впоследствии удален и возвращен на сайт лишь спустя два с половиной месяца.
В «Компромат-Урале», впрочем, говорят, что размещенная на сайте статья «сплошное цитирование СМИ как первоисточника». Получить комментарий «Руспресс» «Ъ» в среду не удалось. На сайте издания отмечается, что редакция предоставляет право на ответ каждому фигуранту публикаций: «Тексты ответов не редактируются и не сокращаются».
Ранее ни один руководитель российской космической отрасли не прибегал к столь радикальным мерам в связи с публикациями в СМИ. Отметим, что в конце 2018 года глава
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Расследование дела продолжается, утверждает близкий к следствию источник «Ъ»: например, уже установлено, что оборудование и доменные имена
В связи с этим дознавателем было направлено поручение для проведения проверок в рамках уголовного дела в США и Королевстве Нидерландов. Кроме того, проверки будут проведены ГУ МВД России по Москве и по линии Интерпола.
Иван Синергиев, Иван Сафронов