Интернет очистят от околокосмического мусора

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства, приведшее к возбуждению уголовного дела. Поводом для этого стали публикации интернет-изданий, «выражавших негативную оценку деятельности» господина Рогозина на посту главы госкорпорации. Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка. В «Роскосмосе» ранее рассказывали об информационной атаке на госкорпорацию.

Об уголовном деле по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ), возбужденном ГУ МВД по Москве на основании заявления гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах. По их словам, непосредственным поводом стали, в частности, публикации на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал», которые «выражают негативную оценку деятельности» господина Рогозина на посту главы госкорпорации.

В «Роскосмосе» «Ъ» официально подтвердили факт подачи господином Рогозиным заявления в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства, но комментировать ход следственных действий отказались.

По информации «Ъ», заявление гендиректора «Роскосмоса» поступило в Генпрокуратуру. Впоследствии, основываясь на ст. 37 УПК РФ, заместитель генпрокурора Виктор Гринь вынес мотивированное постановление о направлении материалов в орган дознания, который, в свою очередь, должен был решить вопрос о начале уголовного преследования по фактам нарушений уголовного законодательства, выявленных Генпрокуратурой. В итоге уголовное дело по признакам преступления, «предусмотренного в отношении неустановленного лица», было возбуждено управлением организации дознания (УОД) ГУ МВД по Москве 22 февраля. Его расследует специально сформированная группа дознания, которую возглавил начальник УОД ГУ МВД по Москве подполковник полиции Павел Милованов.

Ресурсы, перечисленные в заявлении господина Рогозина, действительно публиковали материалы, содержащие резкие обвинения в адрес гендиректора «Роскосмоса». Например, 14 декабря 2018 года «Компромат-Урал» со ссылкой на «Руспресс» опубликовал статью, в которой говорилось, что «украденные из госказны деньги глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации», а также утверждалось, что «за взятку акционер “Ленты.ру” миллиардер Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина».

Материал издания «Полет в никуда» был опубликован на сайте Lenta.ru 7 декабря 2018 года, однако впоследствии удален и возвращен на сайт лишь спустя два с половиной месяца.

Господин Тодоров позже объяснил это изданию TJ тем, что «еще раз проверили фактуру, убрали несколько абзацев с крайне оценочными суждениями, в которых, как оказалось, человек очень приукрасил действительность».

В «Компромат-Урале», впрочем, говорят, что размещенная на сайте статья «сплошное цитирование СМИ как первоисточника». Получить комментарий «Руспресс» «Ъ» в среду не удалось. На сайте издания отмечается, что редакция предоставляет право на ответ каждому фигуранту публикаций: «Тексты ответов не редактируются и не сокращаются».

Ранее ни один руководитель российской космической отрасли не прибегал к столь радикальным мерам в связи с публикациями в СМИ. Отметим, что в конце 2018 года глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в интервью «РИА Новости» говорил, что «Роскосмос» подвергается информационной атаке. Ее цель, по его словам, заключается в желании «помешать стране вернуть лидерство в космосе» и создать образ «пожирающей федеральные деньги госкорпорации».

Его позицию позже подтвердил и сам Дмитрий Рогозин, заявивший, что атака заказана конкурентами госкорпорации, а также связана с непрофессионализмом отдельных журналистов.

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

Расследование дела продолжается, утверждает близкий к следствию источник «Ъ»: например, уже установлено, что оборудование и доменные имена интернет-ресурсов размещены за рубежом.

В связи с этим дознавателем было направлено поручение для проведения проверок в рамках уголовного дела в США и Королевстве Нидерландов. Кроме того, проверки будут проведены ГУ МВД России по Москве и по линии Интерпола.