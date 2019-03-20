Работа мечты: миллионер ищет себе помощника в путешествия
Пользователи Сети пишут резюме и жалеют одинокого богача.
Пользователи Сети пишут резюме и жалеют одинокого богача.
26-летний Мэттью Лепре из Сиднея входит в список Forbes как один из самых богатых людей до 30 лет, которые «сделали себя сами». В 23 года Мэттью бросил учебу в университете, чтобы зарабатывать деньги и помогать своей маме, а уже через три года стал миллионером, зарабатывающим по 120 тысяч долларов в месяц.
В середине марта Лепре сделал неожиданное заявление, заставившее многих поволноваться. Миллионер ищет себе помощника, который будет путешествовать с ним по миру, помогать в делах и при этом получать солидную зарплату, оплаченные перелеты и проживание, бонусы и хорошую медстраховку.
В качестве базовой зарплаты счастливчик будет получать 52 тысячи долларов в месяц и деньги на дополнительные расходы. Кроме того, эту сумму Мэттью пообещал увеличивать по мере «роста» сотрудника.
Кандидаты на такую заманчивую должность должны соответствовать нехитрым требованиям: уметь организовывать маршруты международных поездок, владеть компьютером, досконально знать все соцсети, не опаздывать, уметь быстро решать проблемы и задачи и иметь действующий загранпаспорт.
Подписчики Лепре принялись немедленно готовить резюме. Однако некоторые пользователи Сети все же посочувствовали миллионеру, отметив, что на такую вакансию спокойно можно было бы взять