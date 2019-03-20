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20:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Работа мечты: миллионер ищет себе помощника в путешествия

Пользователи Сети пишут резюме и жалеют одинокого богача.

26-летний Мэттью Лепре из Сиднея входит в список Forbes как один из самых богатых людей до 30 лет, которые «сделали себя сами». В 23 года Мэттью бросил учебу в университете, чтобы зарабатывать деньги и помогать своей маме, а уже через три года стал миллионером, зарабатывающим по 120 тысяч долларов в месяц.

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В середине марта Лепре сделал неожиданное заявление, заставившее многих поволноваться. Миллионер ищет себе помощника, который будет путешествовать с ним по миру, помогать в делах и при этом получать солидную зарплату, оплаченные перелеты и проживание, бонусы и хорошую медстраховку.

В качестве базовой зарплаты счастливчик будет получать 52 тысячи долларов в месяц и деньги на дополнительные расходы. Кроме того, эту сумму Мэттью пообещал увеличивать по мере «роста» сотрудника.

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Кандидаты на такую заманчивую должность должны соответствовать нехитрым требованиям: уметь организовывать маршруты международных поездок, владеть компьютером, досконально знать все соцсети, не опаздывать, уметь быстро решать проблемы и задачи и иметь действующий загранпаспорт.

Подписчики Лепре принялись немедленно готовить резюме. Однако некоторые пользователи Сети все же посочувствовали миллионеру, отметив, что на такую вакансию спокойно можно было бы взять кого-то из своих друзей. В комментариях они отметили, что, возможно, миллионер таким образом хочет найти себе нового друга или девушку. Ведь совсем недавно Мэттью рассказал журналистам Daily Mail, что из-за работы и постоянных перелетов у него совершенно нет времени на личную жизнь, а потому было бы здорово, если бы его девушка путешествовала вместе с ним и помогала ему в делах.

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