Киркоров прокомментировал новый иск Маруани о защите авторских прав
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Филипп Киркоров считает, что французский исполнитель Дидье Маруани, подавший против него новый иск, вновь будет поставлен на место.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Филипп Киркоров считает, что французский исполнитель Дидье Маруани, подавший против него новый иск, вновь будет поставлен на место.
Маруани подал иск о защите авторских прав к Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 миллиона рублей, сообщил в понедельник адвокат французского артиста Евгений Тарло.
«На моем пути много встречалось людей, которые хотели привлечь к себе внимание скандалом с Филиппом Киркоровым. Он (Маруани — ред.) уже один раз захотел, но его поставили на место, поставят еще раз», — сказал российский певец журналистам на званом ужине музыкальной премии Bravo.
В 2016 году Маруани подал в Мосгорсуд иск в отношении Киркорова о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав
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