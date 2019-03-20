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21:00 (мск), источник: РИА Новости

Киркоров прокомментировал новый иск Маруани о защите авторских прав

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Филипп Киркоров считает, что французский исполнитель Дидье Маруани, подавший против него новый иск, вновь будет поставлен на место.

Источник: РИА Новости

Маруани подал иск о защите авторских прав к Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 миллиона рублей, сообщил в понедельник адвокат французского артиста Евгений Тарло.

«На моем пути много встречалось людей, которые хотели привлечь к себе внимание скандалом с Филиппом Киркоровым. Он (Маруани — ред.) уже один раз захотел, но его поставили на место, поставят еще раз», — сказал российский певец журналистам на званом ужине музыкальной премии Bravo.

В 2016 году Маруани подал в Мосгорсуд иск в отношении Киркорова о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни «Жестокая любовь». Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни «Symphonic Space Dream». Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

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