Адмирал расстался с грифом

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ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака. Но исследователи не смогут ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован. Правозащитная группа «Команда 29» намерена через суд получить доступ к материалам дела. Обнародование документов поднимет в обществе дискуссию о том, на каких основаниях адмирал был отправлен на смерть, говорит добившийся решения от ФСБ житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков.

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ России решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака. В сентябре 2018 года он направил в спецслужбу запрос о рассекречивании, указав, что часть информации из дела уже излагалась ранее в Смоленском районном суде Санкт-Петербурга по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала и опубликована на сайте суда. В ноябре Центральный архив ФСБ России сообщил ему, что материалы дела переданы для экспертной оценки.

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А в этом году заместитель начальника Центрального архива ФСБ России Николай Иванов уведомил господина Острякова: «Сообщаем, что указанное дело рассекречено в установленном порядке». Вместе с тем в архиве подчеркнули, что доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных, ограничен. Точнее, как показывает российская практика, полностью закрыт.

Александр Колчак (родился в 1874 году) — российский исследователь Арктики, адмирал, в годы Гражданской войны один из руководителей Белого движения, верховный правитель России в 1918—1920 годах. В 1917 году был командующим Черноморским флотом. Признал Временное правительство, но покинул Черноморский флот после требования матросов сдать оружие. В июле 1917 года покинул страну, но в сентябре 1918-го приехал в Сибирь, где присоединился к Временному всероссийскому правительству и был выбран верховным правителем. Правительство Колчака контролировало значительную часть Сибири и Урала, его войска предпринимали попытки соединения с частями Белого движения в других регионах страны. Колчак приказал расследовать убийство царской семьи, получил доступ к золотому запасу России (500 тонн). Внутренняя политика Колчака вызывала протесты и восстания в тылу. В январе 1920 года адмирала предали союзники: командование Чехословацкого корпуса задержало его во время отступления на восток и передало вместе с золотом большевикам в обмен на эвакуацию корпуса из России. В ночь на 7 февраля 1920 года Александр Колчак был расстрелян без суда в Иркутске по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

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Проблема с доступом к уголовным делам лиц, которым было отказано в реабилитации, есть давно, и пока у нее нет решения, говорит зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров, один из ведущих специалистов по истории органов ВЧК-ОГПУ-НКВД. «В законах вообще нет запрета на ознакомление с делами в зависимости от того, были ли люди реабилитированы или нет», — отметил «Ъ» господин Петров. Суды же принимают решения об отказе на основании п. 5 приказа Минкульта России, МВД России и ФСБ России от 25 июля 2006 года № 375/584/352. И хотя п. 5 гласит, что документ не регулирует вопросы доступа к материалам дел в отношении нереабилитированных лиц, тут же добавляется, что гражданам на обращения по доступу к материалам дел по лицам, которым отказали в реабилитации, «выдаются справки о результатах пересмотра». В итоге «Мемориалу» еще ни разу не удалось добиться получения дел на нереабилитированных.

Господин Петров говорит, что ФСБ не может ответить, при каких условиях дела на нереабилитированных могут быть открыты: «Получается, что они закрыты навечно? Но “навечно” не бывает. Закон “Об архивном деле” говорит о 75-летнем сроке с момента создания документов, в которых есть личная тайна. А закон “О государственной тайне” предусматривает срок в 30 лет, который продлевается в исключительных случаях», — говорит эксперт.

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По оценкам господина Петрова, количество нереабилитированных жертв политических репрессий составляет сотни тысяч человек: «Дело Колчака — это вопиющий пример. Сколько ждать, чтобы с ним ознакомиться? 100 лет? 300 лет?».

У юристов правозащитной группы «Команда 29», которые представляют интересы господина Острякова, есть варианты дальнейших действий. «Первый вариант — послать в ФСБ запрос на ознакомление с материалами дела, получить отказ и обжаловать его. Второй — оспорить отказ в реабилитации адмирала Колчака. Мы можем подать ходатайство о пересмотре решения Забайкальского окружного военного суда за 1999 год, так как адмирал был убит по политическим причинам», — сообщил «Ъ» юрист «Команды 29» Максим Оленичев.

Забайкальский суд 20 лет назад посчитал, что адмирал не воспрепятствовал террору против гражданского населения на территории, занятой его войсками. Господин Оленичев рассказал, что в 2017 году юристы «Команды 29» обжаловали в Верховном суде РФ п. 5 приказа за 2006 год, и суд подтвердил, что этот нормативный акт не создает препятствия для ознакомления с делами. Но это определение ВС необязательно для исполнения нижестоящими судами.

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Дмитрий Остряков надеется добиться обнародования дела Колчака и затем поднять дискуссию в обществе. «Вопрос для дискуссии такой: можно ли отказывать в реабилитации человеку, который не был осужден? Каким образом осуществляются политические репрессии и как власть защищает тайну об этом? Конечно, Колчак — фигура противоречивая, он сам давал указания о репрессиях. Но мы стоим на позиции права или на принципах “око за око”?» — говорит господин Остряков. Сам он ранее уже сталкивался с отказами ФСБ в предоставлении материалов дел: его семья тщетно пыталась получить материалы по прадеду, репрессированному, но не реабилитированному.