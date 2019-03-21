Самой массовой вредоносной рассылкой стал порнокомпромат

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Как правило, человеку приходит письмо, в котором рассказывается, что у хакеров есть компромат на него — скриншоты просматриваемых странниц порносайтов и фото с вебкамеры компьютера, полученных с помощью якобы вирусной программы, и предлагается пройти по ссылке, чтобы убедиться в этом.

Если кликнуть ссылку, в систему компьютера загрузится вирус шифровальщика, который закроет доступ к хранящимся на нем данным. После этого с пользователя начнут вымогать деньги за возвращение доступа.

«Никакого компромата нет, это просто уловка, чтобы пользователь кликнул на ссылку запуска шифровальщика», — полагает руководитель отдела аналитики компании «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.

Он добавил, что если бы вредоносная программа стояла на компьютере пользователя, то хакерам не пришлось бы прибегать к таким уловкам, заманивая на свои сайты.