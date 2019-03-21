Ученые рассказали об опасности перехода на новое время

Источник: AP 2019

По словам заведующего кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В. А. Фролова медицинского института РУДН Михаила Благонравова, нарушение биоритмов в организме человека тесно связано с появлением онкологических заболеваний.

Как отметил заведующий кафедрой физиологии человека и животных Самарского университета Алексей Инюшкин, согласно последним данным, самым стрессовым периодом для перестройки циркадных ритмов является октябрь.

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Людям приходится вставать на час раньше того времени, к которому они привыкли, а это повышает количество инфарктов и гипертонических кризов.

Также при переходе на новое время нарушается концентрация гормонов эпифиза, что может сказаться на эндокринной системе и потенции, сообщил заведующий кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Каменский.