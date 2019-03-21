Исследование показало, какую профессию родители бы хотели для своих детей

Источник: РИА Новости

Каждый четвертый россиянин (24%) хотел бы, чтобы его ребенок в будущем стал врачом. Второй по популярности стала профессия адвоката или юриста — 18%. Замыкает тройку самых желанных профессий для детей предпринимательство, набрав 15% голосов опрошенных. В опросе приняли участие 518 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах РФ.

«Военнослужащими хотели бы видеть своих детей 13% опрошенных, причем, этот ответ одинаково популярен как среди мужчин, так и среди женского населения. Столько же процентов набрала и профессия программиста, набирающая популярность в последние годы. 12% родителей привлекает профессия инженера, 11% — сотрудника МВД или ГИБДД», — показало исследование.

Каждый десятый респондент (10%) считает, что его ребенку подойдет профессия госслужащего, 8% россиян хотели бы видеть своих детей в роли бухгалтеров. Семь процентов опрошенных предпочли бы, чтобы их ребенок в будущем стал экономистом.

«Интересно, что среди респондентов с незаконченным высшим или высшим образованием лишь 3% поддерживают эту идею, тогда как среди респондентов со средним специальным образованием и ниже доля подобных ответов куда выше — 11%», — замечают в «Ромир».

Примерно такой же популярностью у взрослого населения пользуется профессия менеджера — лишь 6% опрошенных хотели бы видеть своих детей в этой роли.

Профессии учителя и преподавателя в ВУЗе оказались не очень популярными — по 5% респондентов выбрали этот вариант.