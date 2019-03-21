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04:09 (мск), источник: РИА Новости

Исследование показало, какую профессию родители бы хотели для своих детей

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Родители в России хотели бы, чтобы их дети в будущем получили профессию врача, юриста или стали предпринимателями, показало исследование холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Каждый четвертый россиянин (24%) хотел бы, чтобы его ребенок в будущем стал врачом. Второй по популярности стала профессия адвоката или юриста — 18%. Замыкает тройку самых желанных профессий для детей предпринимательство, набрав 15% голосов опрошенных. В опросе приняли участие 518 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах РФ.

«Военнослужащими хотели бы видеть своих детей 13% опрошенных, причем, этот ответ одинаково популярен как среди мужчин, так и среди женского населения. Столько же процентов набрала и профессия программиста, набирающая популярность в последние годы. 12% родителей привлекает профессия инженера, 11% — сотрудника МВД или ГИБДД», — показало исследование.

Каждый десятый респондент (10%) считает, что его ребенку подойдет профессия госслужащего, 8% россиян хотели бы видеть своих детей в роли бухгалтеров. Семь процентов опрошенных предпочли бы, чтобы их ребенок в будущем стал экономистом.

«Интересно, что среди респондентов с незаконченным высшим или высшим образованием лишь 3% поддерживают эту идею, тогда как среди респондентов со средним специальным образованием и ниже доля подобных ответов куда выше — 11%», — замечают в «Ромир».

Примерно такой же популярностью у взрослого населения пользуется профессия менеджера — лишь 6% опрошенных хотели бы видеть своих детей в этой роли.

Профессии учителя и преподавателя в ВУЗе оказались не очень популярными — по 5% респондентов выбрали этот вариант.

«Родители сегодня выбирают для своих детей жизненно важные профессии — врача и юриста, понимая необходимость качественно лечиться и успешно судиться, отстаивая свои права. А “мать всех профессий — учитель” является наименее предпочтительной, показывая не только упадок ее престижа в связи с непростым социальным положением, но и отставание в понимании ее важности для формирования полноценной личности. Россия — многонациональная страна, и именно педагоги являются базовым звеном, объединяющим детей в рамках учебного процесса. Без учителя не будет ни врача, ни программиста, ни юриста», — прокомментировал результаты президент «Ромир» Андрей Милёхин.

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