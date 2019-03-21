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09:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Индейцы в тюрьме в Техасе отсудили право отращивать длинные волосы

Федеральный суд в американском штате Техас разрешил трем индейцам, отбывающим тюремный срок, отращивать длинные волосы в соответствии с их традиционными верованиями.

Источник: ROBERT ALEXANDER

Заключенные подали иск к уголовно-исполнительной системе штата Техас в федеральный окружной суд.

Постановление суда распространяется только на этих трех человек, но, вероятно, может повлиять на положение более чем 5 тысяч коренных американцев, отбывающих наказание в техасских тюрьмах, отмечает Houston Chronicle.

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Истцы, каждый из которых отбывает срок за тяжкие насильственные преступления, заявляли, что длинные волосы помогают им быть ближе к создателям. Власти штата утверждают, что отказ заключенных от стрижки может представлять угрозу безопасности.

Администрация тюрьмы рассмотрит возможность подачи апелляции.

Судебное решение распространяется лишь на заключенных тюрьмы «Макконелл Юнит», находящейся поблизости от города Бивилл.

Один из истцов — 55-летний Робби Доу Гудмэн из коренного народа чероки — сообщил суду, что для него волосы — это как корни для дерева.

«Они нас соединяют», — сказал он. По его словам, когда его заставляют стричь волосы, это равносильно избиению.

42-летний Рэймонд Кобб сказал, что ему нужна коса, чтобы после смерти его приняли предки.

Изначально судебный иск был подан в 2012 году. Тюремная администрация возражала, что длинные волосы можно уложить в прически, служащие опознавательными признаками преступных группировок, что волосы можно использовать для передачи в тюрьму контрабанды, а также что они могут представлять угрозу здоровью заключенных.

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«Хотя с запрещенными предметами ловят и заключенных мужчин, и заключенных женщин, женщины чаще всего пытаются пронести косметику, — говорится в заявлении штата. — Заключенные мужчины в большинстве случаев пытаются пронести опасные предметы, например, мобильные телефоны, наркотики и колюще-режущие предметы, которые могут быть использованы для нанесения колотых ранений».

Власти штата также считают, что в длинных волосах могут завестись вши, что они способствуют тепловому удару и что они дают заключенным дополнительное средство для самоубийства.

Представитель тюрьмы Джереми Десел рассказал Houston Chronicle: «Хотя мы и не согласны с этим решением суда, мы всецело уважаем судебную процедуру».

В интервью Би-би-си Десел сказал, что у техасского департамента уголовной юстиции нет комментариев в отношении судебного решения или в отношении связанных с ним планов.

По информации техасского издания, у штата есть 30 дней на апелляцию.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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