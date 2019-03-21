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08:37 (мск), источник: Газета.Ру

Росстат назвал самые «ленивые» регионы России

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего рабочая неделя длится в Республике Алтай, там она в среднем занимает 32,9 часов. Об этом сообщает RT.

На втором месте среди самых «ленивых» регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).

При этом жители Севастополя работают больше всего — в среднем около 39 часов в неделю. Также продолжительная рабочая неделя наблюдается в Калмыкии (38,8), Воронежской области (38,8) и Еврейской автономной области (38,8).

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Отмечается, что мужчины в среднем работают больше женщин — 38,7 против 35,4 часов в неделю.

Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы.

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