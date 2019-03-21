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09:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдена причина ускоренного старения при стрессе

Ученые Бостонского университета в США определили механизм, посредством которого стресс способствует ускоренному старению. Ключевую роль в нем играет ген Klotho. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Источник: Reuters

В исследовании приняли участие 309 американских ветеранов, большинство которых страдали от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), возникшего на фоне боевых действий в Ираке и Афганистане. У всех добровольцев были взяты образцы крови для генетического анализа, им также была проведена магнитно-резонансная томография для изучения структуры и функций мозга.

Оказалось, что те, у кого в гене Klotho были специфические мутации и проявлялись самые тяжелые симптомы ПТСР, демонстрировали самые сильные признаки ускоренного клеточного старения.

По словам ученых, результаты помогают понять физиологию преждевременного износа клеток и делают белки, кодируемые геном Klotho, потенциальной мишенью для лекарств, предназначенных для борьбы с возрастным воспалением, метаболической дисфункцией и нарушениями нервной системы.

Известно, что снижение активности белка Klotho связано со старением. Его повышенная экспрессия в клетках подопытных мышей увеличивает продолжительность жизни грызунов.

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