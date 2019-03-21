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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Японка исполнила «Миллион алых роз» и восхитила россиян

Русскоязычный житель Токио вместе с женой-японкой записал клип на песню «Миллион алых роз». Запись снискала множество одобрительных отзывов на YouTube и на развлекательном портале Pikabu, где он также поделился видео.

Пользователь с ником trivix отмечает, что с середины 1980-х годов песня на музыку Раймонда Паулса прочно вошла в репертуар многих известных певиц в Японии. «Большинство японцев даже не догадываются, что песня не исконно японская. Когда я говорю о ее происхождении на концертах, зрители бурно удивляются», — отмечает музыкант, аккомпанировавший супруге на гитаре.

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«Девушка суперочаровательная! Смотреть на нее и слушать очень приятно. Отличный голос, и игра на гитаре на высоте!» — отмечают зрители YouTube. На Pikabu отметили, что «Миллион алых роз» на японском звучит непривычно, но «очень сильно». Некоторым новая версия понравилась гораздо больше оригинала. «Вариант на японском мне гораздо больше нравится. Вообще непонимание смысла многим песням идет на пользу», — считает FrancescaN. Юзер Valeriano4369 признается, что исполнение показалось ей настолько «душевным», что она «аж всплакнула» во время просмотра.

Пользователи YouTube в свою очередь предложили паре сделать аранжировки других советских композиций, например, песни «Смуглянка».

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